Афганские талибы заявляют о своей готовности управлять страной

Движение "Талибан"* приступило к политике умиротворения в отношении международного сообщества, пишет специальный корреспондент Le Monde в Кабуле Жак Фоллору.

Афганская армия в середине июня очистила от организации "Исламское государство"* пещеры Тора-Бора при помощи талибов? По сведениям Le Monde, афганское правительство опровергло эту информацию, однако она продолжает давать пищу для обсуждений в западных государственных канцеляриях в Кабуле. И афганские, и международные неправительственные организации, представленные в регионе, подтверждают ее на условиях анонимности. "Существуют точечные тактические альянсы в зонах дислокации ИГИЛ*, например, на северо-востоке, где правительственные силы даже предоставили талибам боеприпасы для борьбы против общего врага", - поясняет Ахмед Рашид, признанный эксперт по движению "Талибан"*.

Альянс между талибами и афганским правительством, который может выглядеть противоречивым, вписывается в сложный местный контекст. Главное вооруженное афганское движение, судя по всему, под прикрытием всем известных военных действий ведет иную битву, куда более амбициозную: за то, чтобы считаться надежным и ответственным собеседником, способным снова управлять страной, считает журналист.

На местах "талибы контролируют 40% территории и 35% населения, и их фактическое господство постоянно усиливается", по данным ООН в Кабуле.

Теперь талибы хотят показать, что они управляют целыми кусками территории, как настоящим государством и что они уже не те, какими были в 2001 и даже в 2014 году, говорится в статье.

Новая талибская стратегия также выражается в заявлениях о добрых намерениях в отношении международного сообщества. Официальный представитель Афганистана заявил BBC: "Мы желаем наладить дружеские отношения с международным сообществом и не хотим, чтобы Афганистан послужил причиной проблем для соседних стран или всего мира". Такое утверждение усиливается публичным выражением мнения России и Ирана, которые полагают, что талибов следует расценивать как союзников для борьбы против "Исламского государства"* и что они являются полноценными собеседниками в регионе, передает Фоллору.

"Сегодня эти страны ведут двойную игру, - отмечает один западный представитель военной власти в Кабуле. - Иран разговаривает с талибами в Шинданде, Фарахе, на востоке от Гильменда, русские на севере не только с ними разговаривают, но еще поставляют оборудование и финансирование пуштунам и дают деньги парламентариям в Кабуле за то, чтобы они ослабляли позиции НАТО и США. Пусть они поостерегутся, это опасная игра".

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - запрещенные в РФ организации.