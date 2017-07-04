Франция в своей дипломатии должна отказаться от "незаконных вмешательств"

В рубрике обсуждений газеты Le Monde коллектив дипломатов утверждает, что Франция должна восстановить свою роль "честного посредника" и утвердиться в качестве державы, инициирующей переговоры по международным кризисам.

Все идет к тому, чтобы Франция вновь обрела свое влияние в Европе и мире. Влияние - это не призыв к безосновательному использованию мягкой силы, а способность генерировать ясные идеи по управлению делами нашего мира в этот критический переходный период и претворять их в жизнь вместе с другими, для начала в Европе, говорится в статье.

Дональд Трамп завершает пересмотр либерального демократического порядка, построенного после 1945 года, уже попранного в течение десятилетий экономическим разрегулированием, со своей чередой социальных драм и популистских течений, презрением к международному праву и непомерными счетами на губительные военные кампании, пишут дипломаты.

Франция должна противопоставить этому символ форума, места общих дискуссий по всем вопросам, прежде всего, речь идет о разрешении кризисов, затягивающихся из-за отсутствия правильной политической концепции. Военные интервенции благотворны лишь тогда, когда они вписываются в жизнеспособный политический процесс. Настало время отказаться от дерзких незаконных вмешательств с целью навязывания ценностей, нередко не соблюдаемых своими творцами, и восстановить для Франции нашу роль "честного посредника", пишут авторы статьи.

Пора поразмыслить о региональных порядках, о долгосрочных задачах. Прежде всего, на европейском континенте следует вернуться к вопросу о налаживании взаимосвязи между Евросоюзом и Россией. Если бы стратегический нейтралитет Украины был обозначен начиная с 2008 года, удалось бы избежать множества затруднений в этом кризисе, где каждый разделяет ответственность с другими, уверены дипломаты.

Решением может стать предложение такого нейтралитета в обмен на прекращение российского вмешательства в Донбассе; Киев получит помощь от Брюсселя, если в ответ в этом восточном регионе будет установлена автономия. Завяжется открытый диалог по нескольким темам, представляющим общий интерес, с учетом того, что Евросоюз находится в сильной позиции, со своим рынком и своими нормами. Одновременно сохраняются соблюдение статьи 5 основополагающей хартии НАТО (коллективная оборона, когда нападение на одного считается нападением на всех) на наконец-то размежеванной территории и грамотная европейская политика в отношении России, говорится в статье.

На Ближнем Востоке, где гражданские войны интернационализировались, назрела срочная необходимость в борьбе против террористических группировок и в прекращении массовых убийств в Сирии. Прежняя французская политика провалилась; Башар Асад временно выиграл свою войну. Политическое соглашение будет заключено лишь в тесном сотрудничестве с Россией и другими главными действующими лицами и в такой последовательности: восстановление порядка, гуманитарная защита, сначала совместная жизнь, потом политическое восстановление, считают авторы статьи.

Список авторов: Дени Бошар (бывший высокопоставленный сотрудник МИД Франции, специальный советник по Ближнему Востоку Института международных отношений - IFRI), Кристиан Коннан (бывший посол в Мали), Жан-Клод Куссеран, (бывший глава Главного управления внешней безопасности - DGSE), Мишель Фуше (бывший посол в Латвии, преподаватель кафедры геополитики в Collège d'études mondiales), Бернар Мийе (бывший заместитель генсека ООН)