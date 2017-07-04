Перед саммитом G20 Китай ищет поддержки в России по северокорейскому досье

В Москве главы России и Китая обсуждают вопросы торговли, военного сотрудничества и дипломатии. Все взоры обращены на Северную Корею, пишет журналист французского издания Les Echos Мишель де Гранди.

В шестой раз президент Китая Си Цзиньпин начиная с понедельника находится с государственным визитом в России, незадолго до своего участия в саммите G20 в Гамбурге в конце недели. Эта встреча иллюстрирует частоту контактов между двумя главами государств, которые скоро снова увидятся через несколько дней в Германии, где двусторонняя встреча также вполне возможна, говорится в статье.

Как это часто бывает, подобный государственный визит становится благоприятным моментом для объявлений об инвестициях или о подписании торговых соглашений в области транспорта и энергоресурсов. За шесть лет Китай стал первым торговым партнером России, торговля между двумя гигантами выросла на 33,7% и достигла 28,8 млрд долларов в течение первых пяти месяцев года, передает журналист.

Но главное, конечно, не в этом. Хотя саммит G20 остается в первую очередь местом для решения экономических и финансовых вопросов и по определению мало приспособлен к дипломатии, присутствие большого числа глав государств и лидеров позволяет достичь подвижек по некоторым чувствительным досье, отмечает автор статьи.

Щекотливые вопросы северокорейского досье рассматриваются и в Москве Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В то время как Россия требует ядерного разоружения Северной Кореи, Китай до сих пор демонстрировал свое раздражение из-за провокаций Ким Чен Ына, однако никогда не доходил до критической точки. И все же "сегодня у Си Цзиньпина возникает желание пересмотреть свою линию", отмечает Жан-Франсуа Ди Меглио, председатель Азиатского центра.

Китай требует прекращения развертывания американских комплексов ПРО THAAD в Южной Корее и отвода уже установленных ракет. Он считает, что мощная радиолокационная система, способная прочесать большую часть его территории, подрывает его собственную безопасность и региональное равновесие, при этом она не настолько устрашает Северную Корею, чтобы та отказалась от своей ядерной и баллистической программы, продолжает автор. "Развертывание американцами усовершенствованной системы ПРО в Южной Корее наносит серьезный вред стратегическим интересам Китая, России и других стран региона", - заявил Си Цзиньпин. Пекин и Москва разделяют подобную точку зрения по этому вопросу, также подчеркнул китайский президент. Обе страны примут "необходимые меры", вместе или по отдельности, чтобы защитить свои интересы, сказал он, не вдаваясь в детали.

"Почему бы в подобном контексте не разыграть умиротворение, давая новый импульс "переговорам шестерки"? - задумывается де Гранди. - Эти переговоры, начатые в 2003 году с целью заставить Северную Корею остановить свою ядерную программу, объединили за одним столом Китай, обе Кореи, США, Россию и Японию. Так продолжалось до тех пор, пока Северная Корея не вышла из шестисторонних переговоров в апреле 2009 года".