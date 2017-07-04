На Ближнем Востоке грядет следующая война? "Хизбалла", возможно, рискнет всем в полномасштабной схватке с Израилем

"С 2012 года "Хизбалла", ливанская шиитская организация, которую поддерживает Иран, воюет бок о бок с сирийским президентом Асадом против повстанческих и экстремистских группировок", - пишет корреспондент Newsweek Суломе Андерсон. По мнению издания, благодаря войне в Сирии "Хизбалла" окрепла и осмелела, "приобрела выучку и опыт, а также впечатляющий арсенал вооружений благодаря Ирану, Асаду и России".

Но, по мнению автора статьи, сила "Хизбаллы" может быть недолговечной из-за возобновления трений с Израилем. Бойцы и официальные лица "Хизбаллы" говорят, что недавно перебросили свои войска из Сирии на южную границу Ливана, опасаясь, что их враг готовится к новому конфликту в том месте. "А США несколько раз за последние несколько месяцев наносили удары по объектам "Хизбаллы" в Сирии, что побудило лидера группировки Хасана Насраллу предостеречь об ударах в отместку, если Америка и впредь будет вторгаться на территорию, удерживаемую "Хизбаллой" в этой стране", - говорится в статье.

"Кроме того, трения возобновились в момент, когда "Хизбалла" также помогает шиитским ополчениям воевать с ИГИЛ* в Ираке. Итак, если вспыхнет война с Израилем - а в последний раз она вспыхивала в 2006-м, - то ливанская "Партия Бога", возможно, скоро будет активно действовать на трех фронтах - и рисковать потерей всего, что приобрела, помогая Асаду", - пишет издание. Политолог Хилаль Хашан (Американский университет, Бейрут) формулирует так: "Если Израиль захочет начать полномасштабную войну, у "Хизбаллы" не будет никаких шансов".

Для контраста газета приводит интервью двух командиров "Хизбаллы", взятое в бейрутском предместье Дахия. "Один - офицер высокого ранга, другой - его заместитель", - пишет издание. "С тех пор как мы пришли в Сирию, мы стали значительно сильнее, - говорит офицер постарше. - Что собой представляла "Хизбалла" раньше? Мы были защитниками. А теперь мы научились наносить наступательные атаки".

"Теперь у "Хизбаллы" есть вооружения, о которых мы никогда не мечтали, - с гордостью замечает его заместитель. - Когда Сирия жила мирно, мы никогда не смогли бы получить такие вооружения, тем более по таким низким ценам".

По некоторым оценкам, в 2016 году у "Хизбаллы" имелось 20 тыс. бойцов действующей армии и 25 тыс. резервистов. "Хизбалла" - самый стойкий, самый искусный в военном отношении субгосударственный актор, которого когда-либо знал мир, и точка", - говорит Биляль Сааб (Атлантический совет, Вашингтон).

По мнению Израиля, у "Хизбаллы" 120 тыс. ракет, готовых к применению на случай войны. Усовершенствована система туннелей на юге, "Хизбалла" утверждает, что некоторые туннели ведут на израильскую территорию.

"Война с Израилем /.../ изменит весь Ближний Восток, - прогнозирует командир постарше из Дахии. - Воевать будут все. Женщины и дети возьмут ножи /.../ Мы придерживали наши ракеты "Бокран-1" как секретное оружие для применения против израильтян, но потом нам пришлось применить их в Сирии, и теперь израильтяне знают, что они у нас есть. Вообразите: за один час мы можем запустить 4 тыс. ракет. Мы можем въехать на израильскую территорию на вездеходах, с вооруженными беспилотниками, на мотоциклах. Они даже не догадываются, как мы можем ударить по их газовой инфраструктуре. У нас есть ракеты ПВО. [Израильские] самолеты вылетят из аэропорта и немедленно взорвутся".

Правда, некоторые эксперты говорят: даже если бы "Хизбалла" сейчас не воевала в Сирии и Ираке, Израиль все равно имел бы над ней значительное превосходство. Он тоже увеличил свой арсенал, а также обзавелся новейшими противоракетными системами типа "Железного купола".

Издание рассуждает: состояние взаимного сдерживания при противостоянии Израиля и "Хизбаллы", возможно, сохранится.

Однако неназванное "официальное лицо" "Хизбаллы" на юге Ливана пророчит, что война начнется до конца лета.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.