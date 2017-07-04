Свобода в России: почему Путин окажется не в силах остановить растущую волну протеста

"Владимир Владимирович Кара-Мурза - редкость для России: это громогласный, бескомпромиссный критик Владимира Путина и при этом он - каким-то образом - все еще жив", - пишет журналист Newsweek Сэмюэль Эрл. "Он вице-председатель НКО "Открытая Россия", основанной экс-политзаключенным Михаилом Ходорковским, которая продвигает в России гражданские свободы, права человека и свободу прессы", - говорится в статье.

"Собственно, первым крупным шагом Путина как президента России стала его война против независимых СМИ", - сказал Кара-Мурза в интервью изданию. По его словам, теперь российское телевидение "превратилось в инструмент пропаганды".

Журналист заметил: "В США некоторые люди проводят параллели, указывая на то, как Трамп ведет войну с прессой и называет прессу "врагом народа". Как вы думаете, это зарождение тенденции? Или, на ваш взгляд, Америка не может сползти в похожую ситуацию?"

Кара-Мурза ответил: "Честно говоря, мне не нравится, когда люди морально уравнивают то, что происходит в диктаторских авторитарных режимах, и то, что происходит в демократических странах, каковы бы ни были проблемы, как бы мы ни критиковали и их тоже. Я считаю, что ситуация фундаментально иная. Не думаю, что какой-либо президент США или какая-либо администрация могли бы уничтожить свободу прессы в США, а Путин, в сущности, смог уничтожить свободу прессы в России".

Журналист заметил: "Интересно, что Трамп сам пытался это уравнивать, заявив: "У нас здесь тоже есть убийцы", как и в России. Как вы думаете, есть ли опасность, когда даже президент пытается сказать, что существует моральный знак равенства между тем, что делают США, и тем, что делает Россия?"

"Полагаю, мне как российскому политику неуместно комментировать внутриполитическую ситуацию в США, - ответил Кара-Мурза. - Но я скажу, что для лидеров западной демократии, в том числе и прежде всего для США очень важно хранить верность тем принципам, на которых основаны их системы". Это принципы верховенства закона, прав человека, уважения к правам человека, демократии, перечислил он.

"Например, очень важно, чтобы при официальных контактах между западными правительствами и путинским режимом - а их много - поднимались такие вопросы, чтобы их не "заметали под ковер". Когда Путин и Лавров говорят: "Не вмешивайтесь в наши внутренние дела", подразумевая вопросы прав человека, демократии и верховенства закона, они - как бы мне сформулировать подипломатичнее? - выражаются неправильно. Потому что права человека, верховенство закона и вопросы демократии нельзя считать "внутренними делами", - добавил Кара-Мурза.

"Как вы думаете, есть ли поворотный момент в том, что касается протестов в России?" - спросил журналист.

"С конца марта, когда мы увидели массовые протесты по всей России, думаю, что это настоящий поворотный момент. И для России, и для путинского режима. Потому что, несмотря на все это давление, это запугивание, эти гонения, и несмотря на пропаганду, и несмотря на совершенно реальные угрозы, с которыми сталкивается всякий противник путинского режима, десятки тысяч человек вышли на улицы от Владивостока до Калининграда, чтобы сказать "нет" коррупции, безнаказанности этой коррупции, автократии, пренебрежению к основным правам и свободам человека. Откровенно говоря, сказать "нет" абсолютному высокомерию одной и той же группы людей, которые остаются у власти почти 18 лет", - сказал Кара-Мурза.

По его мнению, самое обнадеживающее - в том, что "подавляющее большинство тех, кто вышел на улицу, - молодежь", те, кто вырос, а во многих случаях и родился при путинском режиме.

"Как вы думаете, это популярность Путина снизилась или люди просто чувствуют себя окрепшими для того, чтобы выйти и протестовать?"

"Я считаю, что совершенно бессмысленно говорить о популярности или соцопросах при авторитарном режиме", - отметил Кара-Мурза. На его взгляд, о нынешнем российском режиме лучше судить по его действиям. "Они любят говорить, что их рейтинг - 86-90%. Серьезно? Будь у вас действительно 86-процентная популярность, зачем бы вам подтасовывать результаты выборов? Зачем вам понадобилось сажать людей в тюрьму за их политические взгляды? Зачем вам понадобилось разгонять мирные митинги оппозиции? Нет. Так ведет себя слабое правительство, неуверенное в своем положении".

Кара-Мурза подчеркнул: хотя власти разъяснили, что участники несанкционированных акций могут привлечь к себе внимание и подвергнуться аресту, люди все равно вышли. "И мы все больше видим, что их заинтересованность в том, чтобы быть гражданами, людьми с определенными правами и свободами, становится сильнее, чем страх. И это, полагаю я, поворотный момент", - отметил он.

"Суть в том, что каждый народ хочет жить, имея свободу, с чувством собственного достоинства, чувствовать уважение к себе, жить при верховенстве закона. При Путине у нас ничего этого нет. Люди - практически не имеющие голоса подданные, у них нет права выбирать свое правительство, нет возможности выразить критику без риска, что их арестуют или подвергнут иным гонениям, парламент покорный, результаты выборов подтасовываются", - сказал Кара-Мурза.

"Теперь люди говорят "хватит", особенно молодежь и особенно те, кто путешествует", - заметил он.

"Какое-то недолгое время Путин сможет это контролировать, он будет присылать ОМОН и Национальную гвардию для разгона этих демонстраций", - считает Кара-Мурза, но в определенный момент это перестанет срабатывать. "Когда сотни тысяч человек начнут выходить на улицы и выражать свой протест, они ничего не смогут сделать", - сказал оппозиционер.