Кто тут "более крупный" мужчина? Рукопожатие Трампа с Путиным станет увертюрой к "позерству мачо на олимпийском уровне"

Многое из того, что напишут и скажут во всем мире об общении президента США Трампа с президентом России Путиным в Гамбурге, будет основано на избранных фото и видеозаписях с их встречи, считает журналист Newsweek Джейсон Ле Мьер.

"[Я ожидаю] позерства мачо на олимпийском уровне при общении этих двух лидеров, они оба понимают, как важна символика, как важно, чтобы тебя воспринимали как крутого парня", - сказал в интервью CNN Дерек Чоллет, экс-сотрудник администрации Обамы.

"В плане чистого мачизма трудно превзойти Путина. Как-никак, это бывший сотрудник КГБ, заслуживший черные пояса в дзюдо, каратэ и тэквондо", - пишет автор.

"Прежде российский президент также давал понять, что готов запугивать других мировых лидеров в попытке получить преимущество", - отмечает Ле Мьер. Путин во время визита канцлера Меркель привел в комнату свою собаку Кони. Между тем Меркель испытывает страх перед собаками.

"Позднее Путин отрицал, что знал о страхе Меркель", - пишет корреспондент. Но та заявила: "Я понимаю, почему он должен это делать, - чтобы доказать, что он мужчина. Он боится своей собственной слабости. У России ничего нет, никакой успешной политики или экономики. Все, что у них есть, - вот это".

Автор переходит к Трампу: при рукопожатии "он обожает вцепляться в руку собеседника, а затем изо всей силы дергать ее на себя".

В Гамбурге ни один из этих двоих, ни Трамп, ни Путин, не захочет произвести впечатление более слабого, убежден автор.