4 июля 2017 г. Рик Глэдстоун | The New York Times Игнорируя международные ордера на арест, лидер Судана утверждает, что посетит Москву "Обвинения в геноциде и военных преступлениях всегда бросали тень на президента Судана, порой вынуждая его отменять поездки или изменять их маршрут из-за опасности ареста и экстрадиции в Международный уголовный суд. И все же, как заявили в Судане в понедельник, он принял приглашение посетить Россию в следующем месяце", пишет The New York Times. Приглашение Омана Хассана аль-Башира, вероятно, отчасти отражает усилия президента Владимира Путина по укреплению российского влияния в странах Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары, отмечает корреспондент Рик Глэдстоун. Правозащитники говорят, что аль-Башир может еще отменить свой первый визит в Россию, как он отклонял приглашения из других стран ранее, "но тональность заявления о визите в Россию, сделанного министром иностранных дел Судана Ибрагимом Гандуром и переданного официальным информагентством, говорит о том, что аль-Башир намерен его осуществить", пишет автор. "Две стороны обсудят во время визита ряд важных вопросов экономических и торговых отношений, а также политических консультаций и взаимной поддержки на различных международных форумах", - заявил Гандур. Россия не делала официального объявления о запланированном визите, говорится в статье. Аль-Башир может быть арестован при посещении стран-участников Международного уголовного суда, в число которых Россия не входит. При участии Нила Макфаркуара Источник: The New York Times