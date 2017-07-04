Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
4 июля 2017 г.
4 июля 2017 г.

Рик Глэдстоун | The New York Times

Игнорируя международные ордера на арест, лидер Судана утверждает, что посетит Москву

"Обвинения в геноциде и военных преступлениях всегда бросали тень на президента Судана, порой вынуждая его отменять поездки или изменять их маршрут из-за опасности ареста и экстрадиции в Международный уголовный суд. И все же, как заявили в Судане в понедельник, он принял приглашение посетить Россию в следующем месяце", пишет The New York Times.

Приглашение Омана Хассана аль-Башира, вероятно, отчасти отражает усилия президента Владимира Путина по укреплению российского влияния в странах Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары, отмечает корреспондент Рик Глэдстоун.

Правозащитники говорят, что аль-Башир может еще отменить свой первый визит в Россию, как он отклонял приглашения из других стран ранее, "но тональность заявления о визите в Россию, сделанного министром иностранных дел Судана Ибрагимом Гандуром и переданного официальным информагентством, говорит о том, что аль-Башир намерен его осуществить", пишет автор.

"Две стороны обсудят во время визита ряд важных вопросов экономических и торговых отношений, а также политических консультаций и взаимной поддержки на различных международных форумах", - заявил Гандур.

Россия не делала официального объявления о запланированном визите, говорится в статье. Аль-Башир может быть арестован при посещении стран-участников Международного уголовного суда, в число которых Россия не входит.

При участии Нила Макфаркуара

Источник: The New York Times


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика


Рейтинг@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               