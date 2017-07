4 июля 2017 г. Марк Лэндлер, Хавьер К.Эрнандес | The New York Times Трамп предупредил Китай, что готов надавить на Северную Корею в одиночку "Президент Трамп, раздосадованный нежеланием Китая нажать на Северную Корею, сказал китайскому лидеру, что готов в одиночку оказать давление на вооруженное ядерным оружием правительство в Пхеньяне, сообщили высокопоставленные чиновники его администрации", - передают Марк Лэндлер и Хавьер К.Эрнандес, корреспонденты The New York Times. "Предупреждение Трампа, озвученное в ходе сердечного, но откровенного телефонного разговора с президентом Си Цзиньпином в воскресенье вечером, последовало за шквалом действий США - продажей оружия Тайваню, угрозой торговыми санкциями и осуждением Китая за торговлю людьми. Все это вызвало раздражение у Китая и оставило мало сомнений в том, что медовый месяц двух лидеров кончился", - говорится в статье. В понедельник вечером Трамп упомянул в Twitter о запуске Северной Кореей еще одной баллистической ракеты, которая приводнилась в море между Северной Кореей и Японией, и высказал предположение, что Китаю пора действовать. "Возможно, Китай прижмет Северную Корею и покончит с этим бредом раз и навсегда!" - написал Трамп. "Американские чиновники, пожелавшие остаться неназванными в связи с тем, что обсуждаемый диалог с Китаем еще продолжается, выразили надежду, что жесткие шаги Соединенных Штатов побудят Си пересмотреть свое нежелание воздействовать на Северную Корею. Однако у Трампа, по словам одного из чиновников, осталось меньше иллюзий, что Китай радикально изменит подход к соседу-отшельнику, обусловленный скорее страхом хаотического восстания, чем тревогой о ядерной и ракетной программах Пхеньяна", - передают авторы. "Между тем без полновесного нажима со стороны Китая тактики, подразумевающие прессинг, едва ли вынудят северокорейского лидера Ким Чен Ына сменить курс. И все-таки Трамп не готов рассматривать такой шаг, как установление дипломатических связей, на чем продолжает настаивать Си, по словам чиновников: тем более, что в прошлом месяце умер американский студент университета Отто Ф.Уормбиер, которого держали в плену в Пхеньяне 17 месяцев и вернули в коматозном состоянии", - говорится в статье. "Кроме того, единоличный подход Трампа еще больше оттолкнет Китай, так как потребует внести в черный список множество китайских банков и компаний, ведущих бизнес с Северной Кореей. США начали делать это на прошлой неделе в скромных масштабах - внесли в черный список четыре китайских юридических и физических лица", - говорится в статье. Источник: The New York Times