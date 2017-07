4 июля 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times На российском Дальнем Востоке зарождается Лас-Вегас для азиатских игроков "На восточной окраине России, где повальная коррупция и леность бюрократов сговорились препятствовать экономической активности, обогащающей остальную часть Азии, из темных лесов восстал сверкающий дворец - плод невероятных усилий приобщиться к богатству близлежащих Китая, Японии и Южной Кореи", - рассказывает Эндрю Хиггинс в The New York Times. "В то время как мало кто из китайских или иных инвесторов готов делать ставки на Россию, это лесное владение в 4 тыс. миль от Москвы приманивает азиатских толстосумов, которые не только не возражают против риска, но и рады ему. Все они готовы ставить свои деньги на столах для баккара и рулеточных колесах российского дальневосточного новорожденного ответа Лас-Вегасу", - говорится в статье. "Tigre de Cristal - одинокое казино в составе того, что станет огромной "интегрированной развлекательной зоной" с восемью разными дворцами для ставок, если воплотятся надежды близлежащего Владивостока. Этот крупнейший игровой комплекс в России финансируется гонконгской компанией Summit Ascent и является самой большой китайской инвестицией в регионе, который президент Владимир Путин попытался превратить в наглядную демонстрацию российского "поворота на Восток", - сообщает журналист. Хотя Россия при Путине вложила миллиарды долларов в свой Дальний Восток, китайские инвестиции не пришли в регион, в отличие от китайских азартных игроков, побуждаемых тем, что в Китае азартные игры разрешены только в районе Макао, расположенном на южном побережье страны. Для 100 с лишним миллионов китайцев, живущих в провинциях на границе с Россией, игорный комплекс в российском лесу - единственное доступное казино. Tigre de Cristal стал наглядной демонстрацией того, как медленно все делается на Дальнем Востоке, отмечает Хиггинс. "Правительственные чиновники начали воплощать эту идею почти десять лет назад. Они подрядили местного бизнесмена Олега Дроздова построить комплекс, включающий отель и казино, в котором теперь находится Tigre de Cristal. Однако в 2013 году Дроздова арестовали по обвинению в коррупционных преступлениях после отстранения от должности опозоренного бывшего губернатора Приморья Сергея Даркина, - говорится в статье. - Гонконгская компания Summit Ascent, которой сейчас принадлежат 60% этого игорного предприятия, вступила во владение бетонным остовом, оставленным строителями Дроздова и, вместе с другими инвесторами вложив 200 млн долларов, закончила строительство и открыла казино в конце 2015 года. Компания, сообщившая о получении скромной прибыли за прошлый год, теперь планирует вложить еще 500 млн долларов в строительство второго роскошного отеля, гольф-клуба, дополнительных игорных помещений и других объектов в той же развлекательной зоне". "Еще четыре казино, запланированные другими компаниями, должны были уже открыться, но сильно отстают от графика. Пустые участки земли с редкими признаками строительства испещряют лес. Недавно российский суд отменил проект одного российского застройщика по строительству казино, так как тот слишком медленно сдвигался с мертвой точки", - сообщает Хиггинс. "Эрик Лэндхир, директор Summit Ascent по корпоративным финансам и стратегии в Гонконге, сказал, что его компания получила "преимущества и монополию первопроходца", однако не хочет оставаться одна в лесу надолго, потому что игроки предпочитают более оживленные кластеры казино", - передает журналист. "Еще одна проблема - транспортная инфраструктура. Новое шоссе, соединяющее игорную зону с Владивостокским аэропортом, превращается в грунтовую дорогу на своем финальном отрезке. Извилистая дорога до центра Владивостока, расположенная примерно в 35 милях [от комплекса], так запружена транспортом, что Юрий Трутнев, посол Путина на российском Дальнем Востоке, предложил открыть паромную службу, чтобы ускорить путь до казино", - говорится в статье. "Несколько зарубежных проектов во Владивостоке захирели, в том числе два пятизвездочных отеля сети Hyatt, которые должны были открыться пять лет назад, но все еще строятся. И все-таки казино Tigre de Cristal, несмотря на задержку его строительства из-за различных злоключений вроде ареста местного делового партнера, не только работает, но и приносит доход, - рассказывает издание. - Лоренс Хо, генеральный директор Summit Ascent и сын игорного магната из Макао Стэнли Хо, признал в отчете перед инвесторами, что "год был не без трудностей", но сказал: "В целом, я очень оптимистично настроен по поводу потенциала наших инвестиций в эту жемчужину российского Дальнего Востока". Источник: The New York Times