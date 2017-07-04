Немецкий полицейский сфальсифицировал документы о террористе Амри

Дополнительная проверка подтвердила подозрения в том, что уголовная полиция Берлина уже после теракта на рождественской ярмарке сфальсифицировала некоторые документы, имевшие отношение к террористу, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung об инциденте 2016 года в Берлине. При помощи "этой фальсификации немецкий криминальный комиссар хотел скрыть свои упущения в работе".

"В пользу этой версии говорит многое", - утверждает специальный следователь Бруно Йост, уполномоченный Сенатом Берлина проверить работу следственных органов после заявления берлинского сенатора Андреаса Гайзеля.

В частности, Гайзель говорил, что еще прошлой осенью мог быть выписан ордер на арест Аниса Амри в связи с распространением наркотиков, что, в свою очередь, могло бы предотвратить теракт, отмечает издание.

Земельное управление полиции Берлина (LKA) в ноябре пришло к выводу, что "Амри можно инкриминировать торговлю наркотиками в составе банды". Тем не менее, данные об этом, по словам Йоста, "не были переданы в прокуратору, хотя это было необходимо". После же теракта, как говорится далее, в документах появилась приписка, которая "несколько смягчала обвинения против Амри и гласила, что он мог быть замешан в мелкой торговле наркотиками". Йост уверен, что эта небольшая приписка "не соответствовала реальному положению дел".

После теракта, как напоминает Sueddeutsche Zeitung, утверждалось, что полиция не могла предпринять против Амри никаких действий, так как он был всего лишь мелким дилером. В настоящее время немецкая прокуратура завела дело против полицейского. Сам он не стал комментировать произошедшее.