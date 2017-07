4 июля 2017 г. Норман Соломон | The Huffington Post Встреча Трампа с Путиным и будущее Земли "Если президенты Соединенных Штатов и России докатятся до эскалации конфликтов между этими двумя странами, вероятность того, что наш мир взорвется, станет гораздо больше, - утверждает в The Huffington Post координатор сетевой активистской группы RootsAction.org Норман Соломон. - И все же многие американские критики Трампа травят его под предлогом лакейства перед Путиным, подстрекая доказать, что он не такой". В связи с заявленной встречей Трампа и Путина на саммите G20 в Германии в конце этой недели автор ожидает, что "вот-вот хлынет новый поток этой травли и этих подстрекательств, нацеливающийся на любой намек на возможность разрядки". Соломон призывает смотреть шире: "Этот момент человеческой истории - не о Трампе. И не о Путине. Он не о том, презираете ли вы кого-то из них или их обоих, или никого не презираете. От динамики их отношений зависит жизнь на этой планете". Активист сообщает, что за выходные более 10 тыс. человек подписали петицию под названием "Tell Trump and Putin: Negotiate, Don?t Escalate" ("Скажите Трампу и Путину: договаривайтесь, не допускайте эскалации". В ней говорится: "Мы настоятельно призываем вас применить конструктивный подход к вашей запланированной встрече на саммите "большой двадцатки". Какими бы ни были наши разногласия, мы должны уменьшить, а не увеличить риск ядерной войны. На карте - будущее человечества". Соломон напоминает, что война между двумя ядерными державами может привести к уничтожению человечества и "ядерной зиме" на Земле. "В этом общем контексте нагнетание враждебности к России, ну, довольно близоруко, - говорится в статье. - Разве не будет гораздо лучше, если эта встреча Трампа с Путиным приблизит Вашингтон и Москву к разрядке, а не нас - к ядерному уничтожению?" Источник: The Huffington Post