4 июля 2017 г. Марк Бридж и Шон О'Нилл | The Times Пора отвечать на кибератаки, утверждают эксперты НАТО после того, как NotPetya нанес удар по Украине По сообщению The Times, глобальная кибератака прошлой недели была демонстрацией силы страны и заслуживает симметричного ответа, предупреждают киберспециалисты НАТО. "Как сообщили эксперты НАТО, так называемая атака NotPetya, которая охватила правительственные информационно-технологические системы на Украине в преддверии Дня конституции страны и поразила еще 64 страны, является нарушением суверенитета Киева и заслуживает контрмер, включая саботаж. Киев обвинил Россию в атаке", - пишут авторы статьи Марк Бридж и Шон О'Нилл. Томас Минарик, правовой эксперт Объединенного центра передовых технологий в области киберобороны НАТО, отметил: "Контрмеры могут заключаться, например, в кибероперации, саботирующей информационно-технологические системы нападающего государства, но их необязательно проводить киберсредствами". По оценкам специалистов НАТО, хотя атака казалась простой, она была слишком комплексной и дорогостоящей, чтобы являться делом рук независимых хакеров. Они также исключают криминальное киберпреступление, так как хотя программа напоминала вирус Petya, у большинства жертв не было возможности выплаты выкупа в размере 300 долларов. Эксперты полагают, что атака, скорее всего, была делом рук государства или группы хакеров, пользующихся поддержкой государства и стремящихся причинить крупномасштабный ущерб Украине. Впрочем, специалисты НАТО не возлагают вину ни на одну страну, но исключают причастность Северной Кореи, которую службы безопасности обвинили в осуществлении кибератаки WannaCry в прошлом месяце. "Более сложная и дорогостоящая кампания NotPetya похожа на декларацию власти, демонстрацию обретенной разрушительной силы и готовности ее применить", - отмечает эксперт НАТО Лори Линдстром. Источник: The Times