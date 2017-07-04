Путин пугал Меркель собакой. Есть и другие причины им не ладить на саммите G20

Эта история заставляет холодеть сердца тех, кто боится собак: Владимир Путин, известный своей крутостью и своей любовью к животным, однажды привел лабрадора Кони на встречу с Ангелой Меркель, напоминает корреспондент USA Today Ким Хьелмгаард.

Меркель боится собак. Это у нее с детства. Инцидент произошел в резиденции российского президента в Сочи около 10 лет назад.

"Напряженные политические отношения будут проверяться заново, когда два лидера примут участие в саммите "большой двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля", - пишет автор.

Меркель выступает против поддержки Путиным президента Башара Асада в гражданской войне в Сирии и против российской поддержки сепаратистского движения на востоке Украины. Она также обеспокоена, что российские хакеры могут помешать ее заявке на четвертый срок в ходе сентябрьских выборов в Германии, говорится в статье.

"В Германии всегда говорилось, что Россия друг. Сегодня мы говорим, что она не только не является другом, но и перестает быть партнером. Но она по-прежнему сосед, в таком мире мы живем", - сказал Майкл Бренинг, политический аналитик Friedrich-Ebert-Stiftung, Берлин.

"Когда вы посмотрите на список проблем, которые разъединяют Германию и Россию в наши дни, то увидите, что он длинный-предлинный", - добавил он.

Стефан Корнелиус, журналист и автор биографии Меркель, называет ее и Путина "возможно, самой странной политической парой современности".

"Они примерно одного возраста (Меркель 62 года, Путину 64). Оба родились в бывшем Восточном блоке. Оба получили базовый политический опыт во времена падения Берлинской стены в Германии (1989 год), - отмечает Корнелиус. - Однако она повернулась на Запад, а он - на Восток. Путин - приверженец старой системы, он идеализирует силу советского государства. Он оплакивает крах Советского Союза, тогда как Меркель открыто приветствует Запад и Соединенные Штаты, и все, что дала нам либеральная демократия".

"За последние несколько лет это усугубилось до убежденности, что Путину больше нельзя доверять", - добавил Корнелиус.

Это чувство может быть взаимным: Меркель поддерживает санкции ЕС против России, Германия является преданным членом НАТО. Для Путина Меркель воплощает "все неправильное в либеральном миропорядке", отметил Бренинг.