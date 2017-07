4 июля 2017 г. Майкл Макфол | The Washington Post Справка, которую следует прочесть Трампу перед встречей с Путиным Бывший специальный помощник президента Обамы, экс-посол США в Москве Майкл Макфол опубликовал в The Washington Post статью, которую сам называет "памятной запиской специально для президента Трампа" накануне его встречи с президентом Путиным. "Путин - очень опытный собеседник и беседу ведет эффективно. На эту встречу он приедет подготовленный, прежде всего попытается убедить вас, что вы вдвоем можете работать сообща, действуя против таких общих противников, как "глубокое государство" и "американские фейковые новости". Путин хочет, чтобы эта встреча наталкивала на вывод: "наша встреча весьма удалась". У вас иная цель. Ваша задача - не дружеская беседа (дипломатия - не конкурс на самого популярного человека), а четкое изложение целей США в сферах национальной безопасности и экономики и выяснение того, какие вопросы США и Россия могли бы решать вместе. Не ждите от этой первой встречи никаких прорывов. Ваше дело - продемонстрировать Путину, что вы жесткий переговорщик, твердо стремящийся к отстаиванию американских интересов и не готовый предлагать уступки только для того, чтобы заслужить похвалу Путина", - говорится в статье. Макфол перечисляет несколько вопросов, которые Трампу следует затронуть на переговорах с Путиным. 1. "Российское вмешательство в наши президентские выборы 2016 года: вы должны подать российскому президенту четкий сигнал, что вы точно знаете, что именно он сделал", - пишет Макфол. Он советует Трампу намекнуть, что в случае новой атаки США предпримут ответные меры, и поклясться не вмешиваться в выборы в России. 2. "Украина: вам следует подтвердить, что вы хотите отменить санкции, но только после того, как Россия прекратит поддержку сепаратистов и осуществит на практике подписанную, но не выполненную мирную договоренность, либо некое новое и усовершенствованное соглашение", - продолжает дипломат. 3. "Торговля и инвестиции": по мнению Макфола, Трамп должен дать понять, что хочет углубить экономические связи. "Но вы не можете продвигать эту экономическую программу, пока мы не договоримся по вопросу Украины", - считает эксперт. 4. "Сирия: вы можете вновь выразить желание сотрудничать с Россией ради разгрома "Исламского государства"*, но затем попросите Путина, чтобы он поручил своему министру обороны взаимодействовать напрямую с министром обороны Мэттисом в плане разработки всеобъемлющей стратегии сотрудничества", - пишет Макфол. 5. "Северная Корея: вы должны предостеречь Путина, что не потерпите размещения МБР с ядерными боеголовками (даже если это неправда), и потому вам сейчас нужна его помощь ради замораживания ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - говорится в статье. 6. "Запрет усыновлений: объясните Путину, что отмена запрета на усыновления российских сирот американцами стала бы самым отважным знаком того, что он серьезно намерен заново сотрудничать с США", - отмечает автор. 7. Ближний Восток. Автор считает, что Трамп должен поделиться с Путиным "своей тревогой из-за дестабилизирующих действий Ирана на Ближнем Востоке". По мнению Макфола, Трампу не следует затрагивать темы НАТО, сфер влияния, обвинений во вмешательстве Америки в российские выборы и прав человека. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post