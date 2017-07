4 июля 2017 г. Брэдли Ольсон и Питер Николас | The Wall Street Journal Крупные нефтяные компании лоббируют против постановления об ужесточении санкций против России "Exxon Mobil Corp. и другие энергетические компании вслед за президентом Трампом выразили обеспокоенность постановлением, которое призвано ужесточить санкции в отношении России", - сообщает The Wall Street Journal. Компании заявляют, что из-за этого постановления в разных точках планеты могут закрыться нефтяные и газовые проекты с участием российских партнеров, поясняют журналисты Брэдли Ольсон и Питер Николас. Эти возражения могут создать помехи для одобрения постановления в Палате представителей США. Газета замечает: "Лоббирование со стороны Exxon создает потенциальную политическую проблему для администрации Трампа, которая пытается избежать претензий к "конфликту интересов" в отношении госсекретаря Тиллерсона - экс-главы этой нефтяной компании". "Лоббисты Exxon и других игроков нефтяной индустрии донесли законодателям свое смятение по поводу нескольких положений постановления, в том числе мер по запрету партнерств с российскими физическими лицами или компаниями из санкционного списка во всем мире, а также введением правила о проверке Конгрессом некоторых исключений из санкций. Компании также выразили опасения, что постановление может принудить их к огласке информации, которую они считают конфиденциальной". Официальный представитель Exxon Алан Джефферс сказал, что компания не имеет какой-то позиции по вопросу санкций, но предоставила законодателям информацию о том, как постановление может "поставить американские компании в невыгодное положение по сравнению с нашими аналогами за пределами США", передают журналисты. В потенциале постановление может сорвать любое партнерство американского бизнеса в любой точке планеты, если в нем участвуют российские партнеры. "По словам информированных источников, это пробудило опасения не только в энергетических компаниях, но и в банковских и промышленных структурах. Один источник сказал, что General Electric Co. внимательно следит за постановлением ввиду опасений, что оно может поставить американские компании в невыгодное положение по сравнению с глобальными аналогами", - пишет газета. По словам информированных источников, в своем нынешнем виде постановление может коснуться двух проектов Exxon, доля в которых принадлежит "Роснефти", - фрекинга в Пермском бассейне (штат Нью-Мексико, США) и изысканий в канадской провинции Альберта. "Запрет на партнерства с Россией стал бы ударом в сердце для попыток Роснефти вести экспансию вне России", - пишут авторы. Член Палаты представителей Пит Сешнс намерен изменить те параграфы постановления, которые могут поставить американские фирмы в невыгодное положение. Сешнс сказал, что "представляет компании энергетической отрасли, которые не хотят, чтобы их изолировали от этих сделок". Источник: The Wall Street Journal