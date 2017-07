4 июля 2017 г. Джеральд Ф. Сейб | The Wall Street Journal Трамп и Путин проведут переговоры на фоне более масштабных вредоносных действий России "Когда президент Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным в конце этой недели, многие будут следить за тем, обсудят ли они предполагаемое российское вмешательство в выборы 2016 года", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Ф. Сейб. "Это все очевидно. Менее очевидно, но более важно то, насколько российское вмешательство в американский цикл президентских выборов - какую бы форму оно ни приняло - вписывается в более масштабную картину. Это картина систематических российских попыток подорвать демократическую и капиталистическую системы в мировом масштабе, используя обновленную версию тактики, изученной Путиным в старые недобрые времена советского КГБ", - рассуждает автор. Имеется полезное напоминание о глубине проблемы в виде "Сборника кремлевских комбинаций" (The Kremlin Playbook), публикации, выпущенной в октябре прошлого года Центром стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), центристским аналитическим центром из США, и Центром исследования демократии (Center for the Study of Democracy), европейским общественно-политическим институтом. "Сборник" - это глубокое исследование российских попыток последнего десятилетия использовать открытую и тайную тактику с целью расширить экономическое и политическое влияние страны в пяти государствах Центральной и Восточной Европы, говорится в статье. Стратегия Кремля следует двумя параллельными курсами, как показывает исследование. Россия стремится найти деловых партнеров и инвестиции, которые позволяют ей установить свое экономическое влияние, пишет Сейб, отмечая, что это более характерно для Европы, зависимой от поставок российского газа. Второй путь, возможно, имеющий большее отношение к США, имеет целью подорвать преобладающие политические механизмы демократии. Его целью, как говорится в "Сборнике", является "подточить демократию изнутри, обостряя политические расхождения и культивируя отношения с амбициозными автократами, политическими партиями (в особенности националистами, популистами, евроскептическими организациями) и сторонниками России". "Напоминаю, что это было написано до того, как Трамп победил на выборах в США и расследования относительно российского влияния набрали оборот. Эти обнаружения связаны с более широкой схемой российского поведения, а не с тем, какое оно могло оказать влияние на политическую систему США", - отмечает автор. Источник: The Wall Street Journal