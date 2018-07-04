Али Башар изнасиловал до убийства Сузанны другую девочку

Прошло 43 дня с того момента, как уроженец Ирака Али Башар (21 год), претендующий на получение статуса беженца в Германии, напал на 14-летнюю Сузанну и задушил ее. Сегодня следователи уверены в том, что до ее убийства Башар изнасиловал еще 11-летнюю девочку, сообщает Bild.

"Это преступление он совершил вместе со своим 13-летним братом и по меньшей мере еще одним подростком 14 лет, который в деле об убийстве Сузанны был свидетелем и тем, кто навел правоохранительные органы ФРГ на след преступника", - передает корреспондент Макс Шнайдер.

"14-летняя Сузанна из Майнца пропала22 мая, - напоминает журналист, - и только 3 июня ее тело было обнаружено засыпанным сухими ветками у железнодорожной насыпи в Висбадене. Девушка была изнасилована и задушена. Афганский беженец Мансур указал следователям на то место, где было спрятано тело; он же сообщил криминальной полиции о преступлении и личности убийцы".

На тот момент Али Башар давно был в бегах: в спешном порядке он со всей семьей покинул Германию, отправившись в Ирак, передает автор.

В ходе беспрецедентной операции курдским правоохранительным органам удалось поймать беглеца на родине. Глава федеральной полиции Германии Дитмар Романн лично доставил Али Башара во Франкфурт. Убийца признался в том, что задушил девушку, однако факт изнасилования отрицает, пишет таблоид.

Как удалось узнать изданию от высокопоставленных сотрудников полиции, Али Башар, его брат, на тот момент еще не достигший 14-летнего возраста (когда его можно по закону привлечь к ответственности. - Прим. ред.), и еще один подросток неоднократно насиловали 11-летнюю девочку. Преступления были совершены в марте-апреле этого года.

"По всей видимости, речь может идти о трех отдельных случаях", - пишет Шнайдер. О своих мучениях девочка рассказала полиции - таким образом следователи и вышли на след преступников.

"По данным прокуратуры Висбадена, речь идет о девочке из Германии. Преступления совершались в центре по размещению беженцев в Висбадене-Эрбенхайме", - говорится в статье. Мансур, который вывел полицию на след Али Башара в деле об убийстве Сузанны, также был задержан и находится в тюрьме для несовершеннолетних под охраной. Брата Башара к ответственности за предполагаемые деяния привлечь не удастся - он остается в Ираке и недосягаем для немецких властей.