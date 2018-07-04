Оскорбленная мужественность России

"Бурная ночная жизнь во время ЧМ: молодые россиянки вызывают возмущение в стране. Насколько распутно могут развлекаться россиянки с иностранцами?" - задается вопросом журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

"Молодые девушки позволяют мексиканцам осыпать себя поцелуями, бразильцам - облизывать их бедра, показывают горланящим южноамериканцам крошечные трусики и рассказывают по пути, что они уже сбросили с себя все нижнее белье", - описывает журналист "картины разврата" во время ЧМ в России.

В социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" есть группы, в которых русские мужчины объявляют войну коллективной распущенности и неверности своих соотечественниц и старательно собирают фото и видео об открытом или скрытом развратном поведении россиянок при общении с иностранными фанатами.

"При этом большинство "видео о Гоморре" показывает одних и тех пьяных грешниц, которых семь или восемь, - отмечает Шолль. - Если учесть, что на ЧМ приехали около 500 тыс. иностранных фанатов, а в 11 городах-участниках имеется как минимум 5 млн женщин в возрасте до 35 лет, то у российских мужчин слишком мало обоснованных причин для национальной ревности".

При этом сексуальная свобода еще с советских времен считается обычным явлением, для многих россиянок это часть их планов на жизнь. "После учебы я хочу поразвлекаться еще год-два, - сказала в разговоре с изданием молодой юрист Алиса. - А когда исполнится 25, найду человека на всю жизнь и создам семью".

"Русские мужчины тоже не особенно чопорные, - пишет журналист. - Внебрачный 10-минутный секс с молодой девушкой считается славным подвигом, о котором потом в компании друзей рассказывают гордой фразой "снять телку". Между тем более миллиона россиян являются ВИЧ-инфицированными, и среди них, по мнению медиков, становится все больше мужчин до 30 лет".

Тем не менее, разгоревшиеся дебаты показывают, что многие россияне рассматривают безнравственность как чисто женскую проблему, отмечает Шолль.

На обвинения в отсутствии стыда, морали и нравственности россиянки реагируют с издевкой. Южноамериканцы, по их словам, более ухоженные, общительные и натренированные в сравнении с русскими. "Почему среднестатистическая русская женщина выглядит как Моника Беллуччи, а среднестатистический русский мужчина как жестяное ведро с холодцом? - говорится в беспощадном посте в "ВК" одной девушки. - Почему мир так несправедлив?".