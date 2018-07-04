Чемпионат мира по футболу помогает поднять "железный занавес сексуальности" у россиян

Полдень только наступил, но на Никольской уже карнавал, рассказывает корреспондент The Independent Оливер Кэрролл. Обнаженные по пояс колумбийцы танцуют сальсу, бразильцы с накачанными бицепсами отплясывают форро со всеми желающими, подвыпившие англичане кружатся вокруг пластиковых пол-литровых стаканов.

"Таня, это не-ве-ро-ятно, - говорит подруге девушка лет 25. - Они двигаются так плавно, так чувственно". Ее замечает один из бразильцев, он подходит, улыбается, чтобы сделать селфи, и уходит.

По словам 23-летней блондинки Дарьи, иностранцы по сравнению с местными - это день и ночь: "Они более привлекательны и лучше за собой следят. Достаточно того, что мужчины не пахнут потом и знают, что такое лосьон после бритья".

Это, может, и не сексуальная революция, но "железный занавес российской сексуальности" приподнят, считает автор секс-блога "Маша, давай" Мария Арзамасова. У российских женщин появилась "новая категория мужчин для сравнения - красивых мужчин, которые рады заняться сексом с презервативом, которые ведут себя галантно и не обвиняют их в распутстве", сказала она, добавив, что "это целая новая вселенная".

"В патриотических СМИ намек на то, что российские мужчины могут не выдержать конкуренции, встретил яростную реакцию", - передает автор. В "Комсомольской правде" одна из статей вышла под заголовком "Поколение шлюх". На ультранационалистическом православном телеканале "Царьград" прозвучали обвинения в адрес "либеральных СМИ", продвигающих "наиболее экстремальные формы феминизма".

Злятся и мужчины. Иван, 24-летний тренер по фитнесу, сказал The Independent: "Они немного поплавают с дельфинами, но дельфины потом уплывут, а они в слезах придут к нам".

Некоторые принялись писать в "ироничной" группе в ведущей российской соцсети. "Пользователи обливают презрением "шлюх" и "проституток", которые "портят генофонд страны" и "позорят страну". Пишут это обычно с ошибками", - замечает британский журналист.

"Официальный дискурс не слишком отстает", - замечает Кэрролл. Перед началом ЧМ зампред парламентского комитета Тамара Плетнева призвала россиянок избегать секса с иностранцами. "Русские должны воспитывать русских детей", - так передает ее слова корреспондент ("Мы своих детей должны рожать", - сказала Плетнева. - Прим. ред.)

Это высказывание напомнило о существовавших перед Олимпиадой-80 инструкциях по поводу того, с кем не должны встречаться советские женщины, говорится в статье. По словам социолога ВШЭ Марианны Муравьевой, взгляды Плетневой, вероятно, не отражают точку зрения властей, но они говорят о распространенном в правительстве "неосоветском мышлении".

"Муравьева характеризует подход государства как "мужской протекционистский дискурс", в рамках которого россиянки рассматриваются как "ресурсы", которые необходимо защищать", - передает автор статьи. "Это попытка контролировать тела женщин, как бы это ни было абсурдно в наш век. И, кстати, это всегда молодые женщины. Никому нет дела, если ты старше 35 лет, - тогда ты свободна, если говорить о государстве", - сказала Муравьева.

"У россиян в целом сложные отношения с сексом и сексуальностью, - отмечает Кэрролл. - Во многих больших городах и среди образованных слоев преобладает либеральная позиция". Хотя консервативным силам пока не удалось проникнуть в спальню, они добились успехов в другом: теперь запрещены многие "аморальные" сайты. В небольших городах "традиционные ценности" доминируют и в офлайне.

Мария Арзамасова считает, что приток явно отличающихся ценностей может что-то изменить: "Женщины теперь могут увидеть, что это нормально - хотеть любви, секса, романтики и компании красивых мужчин, которые их не унижают. Теперь пришла пора российским мужчинам вступить в состязание".