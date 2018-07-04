Исследование, связанное с размерами пениса, прекращено: мужчины посылали мультяшные рисунки вместо фотографий своих гениталий

"Женщина-ученый была вынуждена прекратить заявленное исследование того, как размер пениса влияет на жизнь мужчины, после того, как участники предоставили изображения персонажей мультфильмов вместо фотографий своих гениталий", - пишет корреспондент The Independent Крис Бэйнс.

"Алиша Уокер, доцент социологии в Университете штата Миссури, прекратила исследование, для которого требовались снимки более чем 3,6 тыс. пенисов", - сообщает издание.

По ее словам, "реакция общественности на проект" означала, что "достоверность исследования как такового была поставлена под вопрос".

"Уокер призвала мужчин предоставить фотографии и измерения своих членов в рамках научной работы по выяснению, как представления о пенисе связаны с физическим и психическим здоровьем, сексуальной активностью, самооценкой, использованием презервативов и социальным взаимодействием", - говорится в статье.

Но она была вынуждена прекратить исследование, после того как оно наделало шум во всем мире и ее начали заваливать сотнями заявок в день, многие из которых содержали "шуточные ответы" на вопросы в анкете.

Уокер подчеркнула, что она просила не "сексуальные фото", а "клинические снимки".

По словам исследовательницы, некоторые мужчины загрузили изображения персонажей мультфильмов, таких как Губка Боб Квадратные Штаны, вместо фотографий своих пенисов, "что поставило под удар результаты исследования", передает Бэйнс.

Исследовательница обвинила "неточное и безответственное" освещение ее работы в средствах массовой информации, говорится в статье. Как утверждает Уокер, во многих статьях говорилось, что она пытается доказать, что маленький размер полового члена ведет к низкой самооценке, поэтому она почти не получила сообщений от обладателей гениталий больше средних.

"Повсеместное неправильное истолкование в СМИ и провокационные заголовки-"наживки" лишили этих мужчин возможности поговорить о своем опыте. И, хотя некоторые думают, что это не имеет значения, это не так", - сказала она.