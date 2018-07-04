Футбол возбуждает - и меняет взгляд на мир

Возможно, ЧМ в России не совершил сексуальной революции, но "железный занавес российской сексуальности" приподнят общением с горячими зарубежными гостями, пишут СМИ. Сотни тысяч фанатов разнесут по миру весть, что Россия не является царством зла, но и россияне, своими глазами увидевшие радостных иностранцев, засомневаются в мифах российской пропаганды. Некоторые признаки сексизма, расизма и гомофобии на ЧМ тоже отмечены журналистами.

"Полдень только наступил, но на Никольской уже карнавал, - рассказывает корреспондент The Independent Оливер Кэрролл. - Обнаженные по пояс колумбийцы танцуют сальсу, бразильцы с накачанными бицепсами отплясывают форро со всеми желающими, подвыпившие англичане кружатся вокруг пластиковых пол-литровых стаканов".

"Таня, это не-ве-ро-ятно, - говорит подруге девушка лет 25. - Они двигаются так плавно, так чувственно". Ее замечает один из бразильцев, он подходит, улыбается, чтобы сделать селфи, и уходит.

По словам 23-летней блондинки Дарьи, иностранцы по сравнению с местными - это день и ночь: "Они более привлекательны и лучше за собой следят. Достаточно того, что мужчины не пахнут потом и знают, что такое лосьон после бритья".

Это, может, и не сексуальная революция, но "железный занавес российской сексуальности" приподнят, считает автор секс-блога "Маша, давай" Мария Арзамасова. Для российских женщин "это целая новая вселенная", полагает она.

"В патриотических СМИ намек на то, что российские мужчины могут не выдержать конкуренции, встретил яростную реакцию", - передает автор. В "Комсомольской правде" одна из статей вышла под заголовком "Поколение шлюх". На ультранационалистическом православном телеканале "Царьград" прозвучали обвинения в адрес "либеральных СМИ", продвигающих "наиболее экстремальные формы феминизма".

Злятся и мужчины. Иван, 24-летний тренер по фитнесу, сказал The Independent: "Они немного поплавают с дельфинами, но дельфины потом уплывут, а они в слезах придут к нам".

"Официальный дискурс не слишком отстает", - замечает Кэрролл. Перед началом ЧМ зампред парламентского комитета Тамара Плетнева призвала россиянок избегать секса с иностранцами. "Русские должны воспитывать русских детей", - так передает ее слова корреспондент ("Мы своих детей должны рожать", - сказала Плетнева. - Прим. ред.).

Это высказывание напомнило о существовавших перед Олимпиадой-80 инструкциях по поводу того, с кем не должны встречаться советские женщины, говорится в статье.

"У россиян в целом сложные отношения с сексом и сексуальностью, - отмечает Кэрролл. - Во многих больших городах и среди образованных слоев преобладает либеральная позиция". Хотя консервативным силам пока не удалось проникнуть в спальню, они добились успехов в другом: теперь запрещены многие "аморальные" сайты. В небольших городах "традиционные ценности" доминируют и в офлайне.

Арзамасова считает, что приток явно отличающихся ценностей может что-то изменить: "Женщины теперь могут увидеть, что это нормально - хотеть любви, секса, романтики и компании красивых мужчин, которые их не унижают".

Журналистка Neue Zürcher Zeitung Елена Чижова пишет, что, вопреки ожиданиям, организация ЧМ, по крайней мере в Санкт-Петербурге, не вызывает нареканий. Чистые автобусы-шаттлы беспроблемно доставляют фанатов на новый стадион. Правда, никого не интересует, что предварительная стоимость его строительства была превышена в 5-6 раз.

Иностранные фанаты также ничего не знают ни о запрете на время проведения ЧМ любых уличных протестов, ни о голодовке, объявленной в тюрьме украинским режиссером Олегом Сенцовым, отмечает журналистка.

В предварительно обученных бойцах Национальной гвардии, наблюдающих за праздничной суетой, невозможно узнать "космонавтов" (так бойцов Нацгвардии прозвали из-за их больших круглых шлемов), которые привыкли орудовать дубинками и затаскивать протестующих парней и девушек, студентов и школьников в автозаки, повествует автор.

"Когда "праздник мира и дружбы" пройдет, сотни тысяч иностранных футбольных фанатов, восхищенных российским гостеприимством, как почтовые голуби, разлетятся по странам и континентам и разнесут благую весть о том, что международные СМИ распространяют ложные обвинения: Россия ни в коем случае не является агрессором, царством зла и полицейским государством, это свободная, веселая и счастливая страна", - говорится в статье.

Но также и россияне, собственными глазами увидевшие радостных иностранцев, засомневаются в мифах российской пропаганды о том, что все европейцы и американцы являются морально опустившимися геями без "истинных духовых традиций и нормальных человеческих ценностей", полагает автор.

"Чемпионат продолжается. И мы еще увидим, какой результат загорится в конце на "политическом табло", - заключает Чижова.

Хотя на ЧМ в этом году спортивными комментаторами работает больше женщин, чем когда-либо, серия сексистских инцидентов вызывает протест, пишет журналистка американского журнала Time Шивон Моррин.

Несколько женщин из международных СМИ подверглись преследованиям и нападениям во время выполнения своей работы. "Даже вдали от толп вокруг стадиона женщины, работающие в сравнительно спокойной студийной обстановке, получали в сети оскорбления лишь за то, что осмелились работать в мужском мире футбола", - сообщает Моррин.

Тех, кто работает в объективе камеры, лапали и целовали на виду у всего мира. Журналистку Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран фанат схватил за грудь и насильно поцеловал, пишет Моррин. Журналистке Малин Валберг, бравшей интервью у шведских болельщиков, один буйный фанат положил руку на плечо, другой взлохматил волосы, а третий обхватил за шею и стал целовать. Мексиканская журналистка Мариана Закариас рассказала Paris Match, что ее тискали и целовали.

Но не только на работе женщины сталкиваются с сексизмом. Два парагвайских журналиста обучили женщину нецензурной фразе, сказав, что она означает "Я люблю Парагвай". Колумбийские фанаты обучали нецензурным выражениям японок.

Немецкий эксперт Клаудиа Нойманн, первая женщина, ставшая комментировать мужские матчи на общественном телевидении Германии, подверглась оскорблениям в сети. Ее работодатель ZDF теперь ведет уголовный процесс против двух пользователей, выступавших с "крайне уничижительными комментариями", говорится в статье.

Джейсон Канди, бывший футболист, игравший за "Челси", подвергся критике, когда заметил, что комментаторов-женщин "тяжело слушать". "Высокий голос - это не то, что мне хочется слышать", - сказал он.

В статье также говорится, что "значительная часть аудитории ЧМ - женщины: согласно показателям просмотров самой ФИФА, женщины составили около 40% аудитории на турнире 2014 года". "А где зрители, там и доходы от рекламы", - замечает журналистка.

Первые дни ЧМ были отмечены сомнительными инициативами как на поле, так и на трибунах. Сексизм, расизм, гомофобия... Антологию нарушений приводит журналистка Le Monde Алиса Мадар.

20 июня, расистский твит по отношению к сенегальским "львам".

Фотомонтаж с изображением команды Сенегала, стоящей за разложенными на поле солнечными очками и поддельными сумками, в сопровождении текста, объясняющего, что игроки похожи на продавцов, незаконно торгующих на пляжах в Марбелье. Этот твит был отправлен Аланом Шугаром, комментатором BBC, который выпутался из этой ситуации с помощью извинений, говорится в статье.

19 июня, сексистское приглашение в ресторан.

В России сеть ресторанов быстрого питания Burger King пообещала 3 млн рублей (40 тыс. евро) и пожизненный запас бургеров каждой девушке, которая забеременеет от звезды мирового футбола. После широкого возмущения рекламная кампания была свернута.

17 июня, неуместное поведение мексиканских болельщиков.

Мексиканцы начали свой ЧМ красивой победой над Германией (со счетом1:0), однако их болельщики нанесли ей ущерб своими гомофобскими кричалками. Они выкрикивали "puto" (оскорбление, обозначающее гомосексуалистов) при каждом вводе мяча в игру немецким вратарем. ФИФА завела дело против Федерации футбола Мексики, сообщает журналистка.

14 июня, неприличный жест перед камерами.

"При исполнении песни на церемонии открытия ЧМ британский поп-певец Робби Уильямс сделал неприличный жест, подняв кверху средний палец. Мы так толком и не поняли, кому он был адресован, то ли русским, то ли англичанам, критиковавшим певца, то ли всей земле..." - пишет журналистка.

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