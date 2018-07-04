Арт-дилер против российского миллиардера: невероятное судебное дело сотрясает Монако

В течение трех лет российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба "Монако", сражается со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье в юридической баталии, где речь идет о завышенных примерно на миллиард евро счетах при продаже картин великих мастеров. Это дело вскрыло, как игры идут на почве влияния, коррупции и отмывания средств в княжестве Монако, пишет журналист Le Figaro Стефан Дюран-Суффлан.

Бувье действительно собирал картины по всему миру. Без всякого письменного документа, назначающего его доверенным лицом, в обмен на 2% от общей суммы покупок, при полном доверии Дмитрия Рыболовлева. Пикассо, Модильяни, Гоген, Ротко, Ван Гог, Климт, Ренуа и даже Леонардо да Винчи - 38 картин, одна лучше другой, из года в год украшали коллекцию, оцениваемую в 2 млрд долларов, говорится в статье.

Проблема не в подлинности и не в высокой цене картин, а в методе Ива Бувье: по мнению адвокатов российского миллиардера, тот убеждал своего "доверителя" в том, что он упорно торговался с продавцами, в то время как он уже приобретал картину, а затем продолжал искусственно взвинчивать ее цену. Таким путем нанесенный ущерб - с завышенными счетами и завышенными процентами - дошел до миллиарда долларов, поясняет журналист.

"У нас есть доказательства этого мошенничества, - утверждает адвокат Рыболовлева Эрве Темим. - Это видеоролик одного такого ограбления".

Но Бувье не остается в долгу. По его мнению, Рыболовлев прибрал к рукам судебные органы Монако. "Он ведет себя как дома и на Кипре (где находятся некоторые его компании), и в Монте-Карло, он выкупил греческий остров Скорпиос. Это невоспитанный Онассис", - недовольно говорит адвокат Бувье Френсис Шпинер.

Тут в игру вступает еще один центральный персонаж: адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, говорится в статье.

Смысл в том, что Бершеда находится в отношениях с высокими чинами судебной полиции Монако, ей были щедро предоставлены хорошо расположенные места на вечерних матчах на стадионе Луи-II, рядом с генеральным прокурором и даже с министром юстиции Филиппом Нармино, указывает автор статьи. Когда в сентябре прошлого года разразился скандал, Нармино вынужден был сослаться на свое право выхода на пенсию. Генеральный прокурор перешел на работу в другую судебную инстанцию.

По сути, Иву Бувье предъявлено обвинение, но судебная процедура касается только сделок по трем картинам из 38 (да Винчи, Модильяни и Ротко), по причине территориальной неподсудности, говорится в статье. "Парадоксально, - говорит адвокат, - но предполагаемое могущество Дмитрия Рыболовлева оказало ему плохую услугу от начала и до конца. Наверное, в это трудно поверить, но это факт: самые искушенные люди порой проявляют самую большую наивность или во всяком случае самую большую доверчивость".