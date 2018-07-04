ЧМ-2018: антиигра вне футбольных полей

Первые дни чемпионата мира по футболу были отмечены сомнительными инициативами как на поле, так и на трибунах. Сексизм, расизм, гомофобия... Антологию нарушений приводит журналистка Le Monde Алиса Мадар.

20 июня, расистский твит по отношению к сенегальским "львам".

Фотомонтаж с изображением команды Сенегала, стоящей за разложенными на поле солнечными очками и поддельными сумками, в сопровождении текста, объясняющего, что игроки похожи на продавцов, незаконно торгующих на пляжах в Марбелье. Этот твит мог бы остаться незамеченным, если бы он не был отправлен Аланом Шугаром, комментатором BBC, который выпутался из этой ситуации с помощью извинений, говорится в статье.

19 июня, сексистское приглашение в ресторан.

В России сеть ресторанов быстрого питания Burger King пообещала 3 млн рублей (40 тыс. евро) и пожизненный запас бургеров каждой девушке, которая забеременеет от звезды мирового футбола. После широкого возмущения рекламная кампания была свернута, а сеть выразила свои сожаления.

17 июня, неуместное поведение мексиканских болельщиков.

Мексиканцы начали свой ЧМ красивой победой над Германией (со счетом1:0), однако их болельщики нанесли ей ущерб своими дурными привычками: гомофобскими кричалками. Они выкрикивали "puto" (оскорбление, обозначающее гомосексуалистов) при каждом вводе мяча в игру немецким вратарем. Международная федерация футбола (FIFA) завела дело против Федерации футбола Мексики, сообщает журналистка.

14 июня, неприличный жест перед камерами.

"При исполнении песни на церемонии открытия ЧМ британский поп-певец Робби Уильямс, который в своем сингле Party Like a Russian (2016) еще недавно критиковал российскую олигархию и Путина, сделал неприличный жест, подняв кверху средний палец. Мы так толком и не поняли, кому он был адресован, то ли русским, то ли англичанам, критиковавшим певца, "продавшего душу", то ли всей земле..." - иронизирует автор.