После 105 лет возможно бессмертие?

Риск умереть достигает фазы плато после возраста 105 лет. Эти наблюдения, представленные в журнале Science, вызвали споры среди ученых, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Натаниэль Герцберг.

Формулировка стала знаменитой, даже слишком: "Вечность - это очень долго, особенно ближе к концу". Написав так, кинорежиссер Вуди Аллен, несомненно, не представлял себе, что горстка демографов придаст этим словам новую молодость. В журнале Science 29 июня группа итальянских и американских ученых объявила о том, что она обнаружила "фазу плато в человеческой смертности". Порывая с теорией, господствовавшей в течение двух веков, они утверждают, что начиная со 105 лет риск умереть перестает повышаться и становится постоянным. Из-за чего тотчас разгорелась дискуссия, как в научной, политической, так и в философской сфере, говорится в статье.

Чтобы понять масштаб этого заявления, следует напомнить, что в 1825 году британский математик Бенджамин Гомперц смоделировал уровень человеческой смертности. Согласно его закону, риск умереть - это функция экспоненциального типа. Иначе говоря, чем старше мы становимся, чем сильнее повышается этот риск, поясняет журналист.

Делая свои заявления, Элизабета Барби из Римского университета Ла Сапиенца и ее коллеги опирались на итальянские данные. Они проанализировали индивидуальный жизненный путь 3836 пожилых людей в возрасте не менее 105 лет, наблюдая за ними с 2009 по 2015 год, продолжает автор статьи.

Ученые обнаружили увеличение числа участников исследованной группы по мере истечения лет, что подтверждает рост числа столетних и суперстолетних (110 лет), и пришли к выводу, что после 105 лет вероятность умереть в течение года держится на уровне 0,475. Иными словами, начиная с этого возраста, доживший до него человек имеет вероятность в 47,5% умереть в течение ближайших 12 месяцев. Показатель его предположительной продолжительности жизни уже не снижается каждый год, а стабилизируется на уровне 1,55 года, передает Герцберг.

Почетный научный руководитель французского INSERM (Национального института здоровья и медицинских исследований) и научный консультант дирекции INED (Национального института демографических исследований) Жан-Мари Робин несколько лет изучает данные по Франции и Японии - двум странам с самой высокой продолжительностью жизни в мире. "И в обоих случаях мы не наблюдаем такой фазы плато", - уверяет он. "Начиная со 111 лет количество людей слишком невелико для того, чтобы проводить серьезные статистические исследования, - замечает Робин. - К тому же в нашей выборке в три раза больше лиц, чем у итальянцев".

Помимо ученых споров, исследование в Science обещает стать предметом для принципиальных дебатов, полагает Герцберг. "Существование фазы плато меняет философию жизни", - уверяет Франс Месле, ведущий научный сотрудник INED. - Постоянный риск в 0,475 - это если бы каждый год вы должны были сделать выбор между двумя шарами, одним черным и одним белым, то есть остаться вам в живых или умереть. И каждый год начинать с нуля. Таким образом, нет ничего невозможного в том, чтобы кто-то оказался бессмертным". "Теоретически это так... но вероятность ничтожно мала", - дерзко отвечает Элизабетта Барби.

"Это просто головокружительно", - подытоживает автор статьи.