Как вышло, что Стивен Сигал и Путин подружились? Их познакомил Боб Ван Ронкель

Журналист NPR Тим Мак рассказывает историю продюсера Боба Ван Ронкеля, который помог представить Стивена Сигала Владимиру Путину, а Джима Керри - Олегу Дерипаске.

"Ван Ронкель управляет компанией Doors to Hollywood ("Двери в Голливуд"), которая привозит в Россию и другие регионы бывшего СССР американских знаменитостей. Если актер или музыкант приезжал в Россию потусоваться с Путиным или состоятельными российскими олигархами вроде Дерипаски, велика вероятность того, что в этом участвовал Ван Ронкель", - поясняет автор статьи.

"Меня наняли, чтобы привезти Стивена Сигала на очередное мероприятие с президентом Путиным, где он должен был выступить со своей группой, так что я в некотором роде виновен в этом знакомстве и в том, что они со Стивеном стали лучшими друзьями", - рассказал Ван Ронкель NPR.

"Это очень хорошо для России, потому что показывает, что они не одни в мире. Они не изолированы, у них на самом деле есть эти культурные связи. И они этим пользуются, чтобы, по сути, увеличить свой вес в глазах Запада, - считает Стивен Холл, в прошлом курировавший операции ЦРУ в России. - И это весьма умный ход, к которому они давно прибегают".

Клиенты платили Ван Ронкелю за то, чтобы он привозил Майка Тайсона, Шона Пенна или Канье Уэста. "Это был своего рода предмет гордости - сказать: смотрите, кого я смог достать для моей вечеринки, или моей свадьбы, или рождественского корпоратива моей компании", - рассказал сырьевой брокер Майкл Холломон, живший в то время в Москве и друживший с Ван Ронкелем.

В начале 2000-х Ван Ронкель представил олигарху Олегу Дерипаске Джима Керри, и те кутили вместе четыре дня подряд. "У нас были потрясающие выходные, четыре дня или пять. Устраивал все в итоге Олег. Просто отлично повеселились с Джимом, он был уморителен... Олегу он понравился, да и как он мог не понравиться, личность гигантского масштаба Джим Керри", - поделился Холломон. По его воспоминаниям, Дерипаска потом сказал: "Это величайшая ночь в моей жизни".

Ван Ронкель присутствовал на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2013 году, который фигурирует в скандальных заявлениях из досье Стила о Трампе. Но, по словам Ван Ронкеля, он не заметил признаков того, что произошло нечто неподобающее. "На вечеринке после мероприятия ему (Трампу. - Прим. ред.) было скучно. Он бы лучше поговорил о бизнесе с президентом России или какими-нибудь богатыми русскими", - рассказал он. Насколько ему известно, Путин и Трамп в ту поездку не контактировали.

Ван Ронкель сблизился и с российской разведкой. Он годами пытался завоевать доверие шпионов, чтобы получить права на телешоу о КГБ. "Это заняло почти два года, - рассказал продюсер Ларри Джейкобсон. - Но jy добился своего с российскими властями и все устроил... Как бы ни ухудшились отношения между правительствами, им всегда нравились американские знаменитости. А у Боба всегда было много связей в Голливуде".

"Шоу так нигде и не приняли, хотя Джейкобсон предлагал его девяти телеканалам. Возможно, дело было в неудачном моменте", - говорится в статье.

"Санкции, цена на нефть сильно упала, и рубль подешевел почти вдвое. Буквально у всех появились всевозможные финансовые проблемы, - сказал Ван Ронкель. - Те русские, которые платили мне миллион долларов, чтобы я привозил Мэрайю Кери, KISS и многих других в этом роде, у них не было денег. В рублях им бы это обошлось вдвое дороже".

"На сегодняшний день Ван Ронкель уехал из Москвы и живет в Лас-Вегасе, - сообщает NPR. - Он все еще руководит компанией, связывающей Голливуд и Москву, но бизнес стал скромнее. На российском рынке для американских звезд, как и в межправительственных отношениях, наступило похолодание".