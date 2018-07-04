Встреча с двойником Ангелы Меркель

Каково это, быть похожим на знаменитость как две капли воды? По крайней мере, есть одно преимущество: можно работать в агентстве двойников, ведь "клоны" издавна завораживают людей, пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Стив Пжибилла.

"Это точно не Меркель?" - подобные комментарии Ангелика Зиндулка слышит по пути на работу, в пекарне, на праздновании дней рождения и в магазинах. 63-летняя жительница Берлина обладает качеством, которое делят с немецким канцлером лишь единицы: женщина выглядит как Меркель, и это пользуется спросом. На этот раз она прилетела в Кельн, чтобы сняться в видео для одного из немецких телеканалов. В ролике канцлер заходит перед матчем в раздевалку немецкой сборной и поет песни с футболистами, повествует журналист.

"Всегда опускать уголки рта вниз! Ты не должна выглядеть красиво - ты должна выглядеть как Меркель", - шепотом говорит Зиндулке ее менеджер во время съемок.

Еще пару лет назад Зиндулка не могла и мечтать о том, что когда-то будет приглашена на киносъемки. Однако все больше людей указывали на ее сходство с канцлером. Однажды семейная пара следовала за ней до дома, чтобы найти на двери табличку с фамилией "Меркель". Для Зиндулки это сыграло решающую роль. В 2014 году она обратилась в агентство двойников и с тех пор находится в его базе данных, передает корреспондент.

Восхищение двойниками - это не феномен современности, отмечает Пжибилла. Уже в античные времена существовали мифы о двойниках, а в Древнем Риме известным персонажем был двуликий бог Янус. Возможно, одной из причин, почему двойники по сей день вызывают восхищение, является ощущение, что они бросают вызов смерти, полагает журналист: если человек умирает, его другое "я" продолжает жить.

Сегодня двойники могут "страховать" от смерти и в повседневной жизни, пишет автор. Говорят, у иракского диктатора Саддама Хусейна и у лидера террористов Усамы бен Ладена было несколько двойников для защиты от врагов.

Часто двойники являются отражением общества. По ним можно понять, какие политики, какие настроения и тренды интересуют общество в данный момент. По словам Юргена Теббе, руководителя агентства двойников New Lookalikes в городе Тройсдорф под Бонном, где также работает Ангелика Зиндулка, наибольшей популярностью пользуются двойники музыкантов - их заказывают на корпоративы, выставки и съемки рекламных роликов. "Клоны" политиков являются скорее нишевым сегментом. Здесь популярны, как правило, те, кто находится у власти в настоящий момент и часто появляется в СМИ: Билл Клинтон и Джордж Буш больше почти не пользуются спросом, все еще востребован Барак Обама, а в тренде - Ким Чен Ын и Дональд Трамп.

Быть двойником может быть прибыльным занятием, отмечает автор. Зиндулка не открыла, сколько она зарабатывает в роли Меркель, однако, по словам Теббе, доход двойников превышает пособие, выплачиваемое в Германии безработным, то есть составляет более 416 евро.

Антонио Луччи, философ и культуролог из Берлина, связывает популярность двойников с особенностями человеческой психики. По его мнению, комедийные шоу с участием двойников являются попыткой преодолеть страх. Он отводит особую роль двойникам именно в западных, индивидуалистических обществах. "Они помогают не чувствовать одиночество", - считает философ.

У Зиндулки нет ощущения, что она теряет свою индивидуальность. В обычной жизни она, хотя и скрещивает пальцы рук в виде ромба так же, как Меркель, не носит блейзер, ее голос выше, она более расслаблена и не прочь поболтать. Лишь перед камерой Зиндулка стоит с серьезным взглядом, выпрямленной спиной и опущенными уголками губ, пишет журналист.