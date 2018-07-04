Депутаты Европарламента выступили против большей прозрачности в их расходах

Почти 40 млн евро в год получают депутаты Европарламента на офисные расходы, в частности на аренду и канцелярские принадлежности. Куда в действительности уходят деньги, остается неизвестным, пишет журналист Stern Дирк Лидтке.

В понедельник 14 членов президиума Европарламента в Страсбурге приняли решение, которое может иметь тяжелые последствия для граждан ЕС. Заместители президента парламента заблокировали предложение об обеспечении большей прозрачности и контроле над возмещением затрат в размере 4416 евро - столько каждый депутат Европарламента получает дополнительно к своему окладу, сообщает издание.

Единственным изменением будет лишь необходимость использования депутатами собственного счета для управления денежными средствами. Контроль над расходами осуществляться по-прежнему не будет.

Согласно предлагаемой реформе, депутаты Европарламента должны были сохранять документы, подтверждающие их расходы, нанимать аудитора для контроля над возмещением затрат и возвращать неиспользованные деньги. Организация Transparency International считает принятое решение "абсолютно возмутительным", передает корреспондент.

О необходимости большей гласности при ведении бухучета членов парламента говорили еще в прошлом году разоблачения, сделанные Stern и журналом Report Mainz. Тогда выяснилось, что глава Европейской Народной партии Манфред Вебер, а также депутат Европарламента от партии АдГ Беатрис фон Шторх являются собственниками объектов недвижимости, в которых расположены их региональные офисы, при этом оплата аренды на тот момент компенсировалась ЕС.

Особенно безответственно обращались с деньгами налогоплательщиков в прошлом правые и правопопулистские партии, отмечает Лидтке. Недавно правые популисты, в том числе бывший депутат Европарламента от АдГ Маркус Претцель, вызвали возмущение тем, что их фракция потратила более 400 тыс. евро среди прочего на шампанское и обеды стоимостью 400 евро, напоминает издание.