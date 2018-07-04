Журналистки обличают сексизм на чемпионате мира

Хотя на чемпионате мира по футболу в этом году спортивными комментаторами работает больше женщин, чем когда-либо, серия сексистских инцидентов вызывает протест, пишет журналистка американского журнала Time Шивон Моррин.

Несколько женщин из международных СМИ подверглись преследованиям и нападениям во время выполнения своей работы. Кроме того, "мужчины-болельщики учили женщин кричать откровенно сексуальные фразы на неизвестных для них языках", пишет журналистка. "Даже вдали от толп вокруг стадиона женщины, работающие в сравнительно спокойной студийной обстановке, получали в сети оскорбления лишь за то, что осмелились работать в мужском мире футбола", - сообщает Моррин.

"Впервые мир начинает осознавать, с чем сталкиваются женщины в спорте", - сказала спортивная журналистка, председатель британской организации "Женщины в футболе" Анна Кессел.

Автор статьи отмечает: "На волне движения #MeToo в других областях все больше женщин из футбольной сферы говорят о своем опыте, и мир прислушивается".

Тех, кто работает в объективе камеры, лапали и целовали на виду у всего мира. Журналистку Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран фанат схватил за грудь и насильно поцеловал, пишет Моррин. Журналистке Малин Валберг, бравшей интервью у шведских болельщиков для газеты Aftonbladet, один буйный фанат положил руку на плечо, другой взлохматил волосы, а третий обхватил за шею и стал целовать. Мексиканская журналистка Мариана Закариас рассказала Paris Match, что ее тискали и целовали. Хулия Гимараес, ведущая репортажи для бразильских телеканалов Globo и sporTV, увернулась от пытавшегося поцеловать ее в щеку мужчины.

Но не только на работе женщины сталкиваются с сексизмом. Два парагвайских журналиста обучили женщину нецензурной фразе, сказав, что она означает "Я люблю Парагвай". Колумбийские фанаты обучали нецензурным выражениям японок. "Все это указывает на старые сексистские установки, и на то, что приезжают в большинстве своем мужчины. На это футбольная культура не пыталась реагировать", - сказала Пиара Поуар, исполнительный директор организации Fare Network, занимающейся проблемой дискриминации в футболе.

Немецкий эксперт Клаудиа Нойманн, первая женщина, ставшая комментировать мужские матчи на общественном телевидении Германии, подверглась оскорблениям в сети. Ее работодатель ZDF теперь ведет уголовный процесс против двух пользователей, выступавших с "крайне уничижительными комментариями".

Некоторые высказывали недовольство тем, что на футбольном поле становится больше равенства. Джейсон Канди, игравший за "Челси", подвергся критике, когда заметил, что комментаторов-женщин "тяжело слушать". "Высокий голос - это не то, что мне хочется слышать", - сказал он.

По мнению Поуар, СМИ и футбол в целом должны помочь изменить сексистские установки и сделать так, чтобы присутствие женщин было регулярным и не было чертой только крупных турниров. "Есть сильный коммерческий довод в пользу перемен: женский футбол - один из стремительно набирающих популярность видов спорта в мире. И в США женский футбол уже несколько лет более популярен, чем мужской", - пишет автор статьи

"Значительная часть аудитории ЧМ - женщины: согласно показателям просмотров самой ФИФА, женщины составили около 40% аудитории на турнире 2014 года. А где зрители, там и доходы от рекламы", - отмечает журналистка.