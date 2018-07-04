Мария Алехина: "Россия - мафиозное государство"

Несмотря на репрессии, российская панк-группа Pussy Riot призывает сопротивляться. Ибрагим Набер, корреспондент Die Welt, встретился с участницей группы во время ее европейского турне. В России свободы становится все меньше, уверена Мария Алехина.

"В 24 года Мария Алехина была решительно настроена свергнуть Путина", - сообщает автор. Как пишет Алехина в своей книге Riot Days, участницы Pussy Riot вышли на улицы, потому что мечтали о другой истории, а не о той, в которой "президент превращается в императора".

"С того момента прошло шесть лет - и около двух из них Алехина провела за решеткой. Произошло и много другого: война на Украине, аннексия Крыма, переизбрание Путина. Ее родина изменилась, но совсем не так, как того хотели панк-рокерши из Pussy Riot", - пишет Набер.

Насколько свободна жизнь в России? - спросил журналист. "Я знаю: они преследуют меня, когда я езжу по миру. Я знаю: они читают все, что я пишу в мессенджере. И так уже шесть лет. Ситуация в целом стала только хуже. Российская власть ликвидировала практически все независимые медийные компании. В 2010 году кто-то думал, что Россию можно изменить. Сегодня мы вынуждены констатировать, что Путин и его люди хотят вернуть страну обратно в Советский Союз. Они воруют деньги и подавляют всех, кто восстает против них", - говорит Алехина. "В России вообще нет выборов", - подчеркивает она.

"Речь идет не только о Путине, а обо всей системе, которую мы должны поменять. Мы не должны вкладывать всю ответственность в руки одного человека. Так мы отдаем нашу свободу и право на самоопределение. Изменения нельзя запланировать, тем более в России. Когда мы входили в Храм Христа Спасителя, никто и предположить не мог, что против нас будет выдвинуто обвинение, будет начат судебный процесс и мы окажемся за решеткой. Мы тогда действовали, руководствуясь своими убеждениями. Я бы хотела, чтобы и другие пошли этим путем", - рассуждает Алехина.

Форма их протеста сегодня изменилась, рассказала она. "Возьмем (новостной проект) Mediazona. Все начиналось с небольшого интернет-сайта. А сегодня это один из самых посещаемых сайтов в России. Там освещаются случаи нарушения прав и свобод. Благодаря проекту удалось многое изменить: полицейские, судьи и тюремные надзиратели боятся оскандалиться, став фигурантом одного из материалов сайта".

"В России нет тоталитарной системы, - указывает Алехина. - Россия - мафиозное государство. Никто не знает, что планирует власть в качестве следующего шага. Сегодня они тебя игнорируют, а завтра уничтожат".

Участница Pussy Riot не боится за свою жизнь. "Если ты начинаешь испытывать страх, ты сам себя запираешь в тюрьме", - говорит она.

Алехина предлагает трансформировать "свой гнев в протест": "Ничего не изменится, если просто говорить о своих политических ощущениях".