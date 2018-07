4 июля 2018 г. Уильям Уан | The Washington Post Россияне - главные в мире нарциссы, выяснили американские ученые Журналист The Washington Post Уильям Уан сообщает о результатах двух исследований, посвященных явлению "коллективного нарциссизма". В рамках одного из них исследователи попросили более 2,8 тыс. американцев ответить на вопрос, в какой мере их штат внес вклад в историю США. Универсальным в ответах оказалось преувеличение собственной значимости, своего рода избирательная память сообщества и самомнение, которое психологи только начинают изучать и называют "коллективным нарциссизмом". В ходе второго исследования некоторые из тех же ученых применили этот поход в глобальном масштабе. Они спросили жителей 35 стран, каков вклад их страны в мировую историю. Результаты показали еще более сильное проявление коллективного нарциссизма, пишет корреспондент. "Даже жители занявшей последнее место Швейцарии, знаменитой своим нейтралитетом, полагали, что их страна внесла свою лепту в 11,3% мировых событий, - говорится в статье. - Сравнительно небольшие страны непропорционально высоко оценивали собственную значимость. Малайзийцы считают, что внесли вклад в 49% событий мировой истории. Португалия заявила о 38%, Канада - о 40". США оказались в середине списка с 29,6% - позади Перу, Болгарии и Сингапура. "Главным в мире нарциссом, согласно исследованию, стала Россия, жители которой в среднем считали, что их страна внесла вклад в 60,8% событий мировой истории", - сообщает Уан. Поразительный результат сопоставим и с другими исследованиями. "Антрополог и эксперт по коллективной памяти Джеймс Верч сравнивал, насколько по-разному русские и американцы видят свой вклад во Вторую мировую войну. В ответ на просьбу назвать важнейшие события этой войны американские студенты неизменно упоминали Перл-Харбор и высадку в Нормандии. Российские студенты, напротив, называли такие события, как битва за Сталинград и битва за Москву. Совпадений между двумя группами практически не было", - пишет газета. Психолог Новой школы в Нью-Йорке Уильям Херст, не имеющий отношения к этим двум исследованиям, прокомментировал: "На каком-то уровне можно сказать, что нарциссизм и коллективная память - это плохо, потому что они могут поощрять расизм, национализм и ксенофобию. Можно спросить, зачем мать-природа вообще дала нам такого рода память. Но в ней есть и преимущества. Это то, что способствует общности в понимании нашего прошлого, которое лежит в основе нашей идентичности как страны или как народа". Источник: The Washington Post