4 июля 2018 г. Антон Трояновский | The Washington Post Законодатели-республиканцы приехали в Москву, породив надежды на потепление американо-российских отношений Члены Конгресса США от Республиканской партии выступили в примирительном тоне на встречах с российскими законодателями и чиновниками во вторник в ходе редкого визита в Москву, предварившего грядущий саммит президента Трампа и российского президента Владимира Путина, сообщает The Washington Post. "Встречи с республиканцами в Москве помогли задать тон саммиту Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля. По словам российских коллег, они надеются, что вновь обнаруженная готовность американцев к встрече означает поворотный момент после нескольких лет практического отсутствия прямых контактов между законодателями в Вашингтоне и Москве", - пишет корреспондент Антон Трояновский. "Среди россиян, встретившихся с республиканцами во вторник, был Сергей Кисляк - бывший российский посол в Вашингтоне, чьи контакты с Майклом Флинном привели к падению бывшего советника по национальной безопасности", - говорится в статье. "Главное во всем этом то, что наши гости приехали сюда, чтобы поговорить, сказал Кисляк, ныне член Совета Федерации. - Это, возможно, хорошее подтверждение готовности к началу диалога - чего нам давно не хватало". Сенатор Джон Нили Кеннеди назвал встречи "чертовски откровенными, очень, очень откровенными, бескопромиссными". "Я попросил наших друзей в России не вмешиваться в наши выборы в этом году, - сказал Кеннеди. - Я попросил их уйти с Украины и позволить ей самой решать свою судьбу. Я попросил того же в Крыму. Я попросил их помощи в установлении мира в Сирии. И я попросил их не позволять Ирану получить влияние в Сирии". С другой стороны, депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что он встречался с многочисленными американскими законодателями в предыдущие годы и эта встреча "была одной из самых легких в моей жизни". Вопрос о вмешательстве в выборы, по его словам, был решен быстро, потому что он "был задан в общей форме". "Нельзя вмешиваться в выборы - что ж, мы и не вмешиваемся", - сказал Никонов. Источник: The Washington Post