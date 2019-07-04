Почему авария на "Лошарике" - это дежавю для Путина

"Как минимум 14 моряков погибли при пожаре на атомной подводной лодке. Катастрофа напоминает о гибели "Курска", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Это большая потеря для флота, да и вообще для всей армии", - прокомментировал случившееся Владимир Путин.

Это "удар по построенной Путиным политической системе", считает журналист издания Андре Баллен.

"Лошарик" это не "Курск", ситуация в российских вооруженных силах в 2019 году отличается от той, чтобы была при вступлении Путина в должность президента в 2000 году, однако между двумя катастрофами можно провести параллели. Оба несчастных случая произошли на престижных объектах северного флота России, подводных лодках с наивысшим уровнем секретности. Обе проводили учения, когда их настигла судьба", - говорится в статье.

"Хотя на "Лошарике" погибло меньше людей, чем на "Курске", где в августе 2000 года погибли все 118 моряков, это самая крупная катастрофа флота за последние 10 лет. К тому же на судне присутствовали исключительно офицеры, семь из них были капитанами, двое - Героями России", - отмечает Баллен.

"В последние 20 лет Путин создавал миф "сильной России". При этом в первую очередь он опирался на модернизацию и интенсивное вооружение армии: новые ядерные ракеты с гиперзвуковой скоростью, предельно точные крылатые ракеты, а также атомные подводные беспилотники были ключевыми пунктами, по которым в прошлом году перед своим переизбранием он восхвалял военный потенциал России. (...) Тем не менее, вновь и вновь, особенно после таких крупных несчастных случаев, возникает вопрос о стандартах безопасности в вооруженных силах, - указывает автор статьи. - Официальных данных о потерях армии не существует с 2010 года, когда генеральный прокурор Юрий Чайка говорил о 478 погибших военнослужащих".

"Но уже тогда правозащитники сомневались в этих цифрах. Так, Вероника Марченко, основательница правозащитной организации "Право матери", оценивала число смертельных случаев в российской армии в 2-2,5 тыс. в год. После начала конфликта на Украине Путин объявил всю информацию о таких смертях государственной тайной", - пишет издание.

"Под вопросом то, узнает ли общественность о настоящих причинах катастрофы в связи с большой секретностью. Кажется, что техника все еще важнее человеческой жизни. Сохранение военной тайны важнее права общества узнать причины катастрофы", - отмечается в публикации.

"Вполне возможно, что в итоге на вопрос: "Что произошло на "Лошарике"?" отделаются ответом: "Он сгорел". Так, как Путин однажды кратко ответил на вопрос Ларри Кинга о лодке "Курск": "Она утонула", - пишет Handelsblatt.