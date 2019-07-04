Швеция укрепляет свои позиции против России

"В последние годы Швеция занимается усилением своей военной мощи. Новый этап наступил, когда Стокгольм в понедельник, 1 июля, обзавелся новой системы противовоздушной обороны на острове Готланд в Балтийском море, неподалеку от российского анклава Калининград, расположенного между Польшей и Литвой", - пишет журналистка французской газеты La Croix Каролина Вине.

"Швеция фактически рассталась с былой славой "нейтральной страны", унаследованной от эпохи холодной войны, ради разработки оборонного арсенала, который она практически ликвидировала до 2010 года и который был бы способен дать отпор в случае нападения России. Еще в 2015 году правительство вернуло обратно военный полк на остров Готланд, который был свободен от любого военного присутствия в течение десяти лет. Два года спустя шведские депутаты восстановили всеобщую воинскую повинность, чтобы постоянно пополнять ряды армии, имеющей некомплект в размере примерно 7 тыс. должностей", - отмечает журналистка.

"Да, шведское военное развертывание странным образом напоминает холодную войну", - говорится в статье. "После аннексии Крыма в 2014 году и размещения российских военных в регионе представляется нелогичным оставлять остров Готланд без защиты", - комментирует Эмилия Пандзюте-Галлуа, докторантка Центра международных исследований CERI в парижском Институте политических исследований и специалист по странам Балтии и России.

"Хотя ракеты малой дальности (от 15 до 20 км), установленные в начале недели, и не представляют непосредственной угрозы для Калининграда, расположенного примерно в 300 км от острова, их размещение представляет собой важный стратегический интерес для безопасности северного королевства и его союзников", - указывает автор статьи.

"Благодаря своему географическому положению Швеция предоставляет существенные военные преимущества в отношении защиты и контроля морской навигации, управления воздушным движением над Балтийским морем и способности размещать военные подразделения и системы вооружений", - считает главнокомандующий шведскими вооруженными силами МикаэльБиден.

Несмотря на то, что Швеция не входит в НАТО и "вопрос о ее членстве по-прежнему разделяет шведское общество, - напоминает Фабьен Карле, исследователь в Институте международных и стратегических исследований и специалист по вопросам безопасности и обороны, - она является привилегированным партнером трансатлантической организации с 2014 года".