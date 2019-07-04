Дубай с его монументальными торговыми центрами, головокружительными небоскребами и сбежавшими принцессами

"Жена эмира Дубая Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая в Великобританию, является третьим членом династии, восставшим против семейного уклада", - пишет корреспондент Le Monde в Бейруте Бенжамен Барт.

"В октябре 2018 года в интервью журналу Emirates Women принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, жена эмира Дубая, восторгалась тем, как ей повезло, что она делит свою жизнь с великим человеком", - говорится в статье.

"Она говорила, что из всех знаменитостей, которых она когда-либо встречала, самое сильное впечатление на нее произвел ее муж, 69-летний Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, властитель города-мира, известного своими монументальными торговыми центрами и головокружительными небоскребами", - передает журналист.

"Однако в июне стало известно, что первая леди Дубая - или, по крайней мере, самая заметная из них, поскольку всего у шейха Мoхаммеда шесть жен - хлопнула дверью и ушла из семейного дворца. Сначала она обнаружилась в Германии, где якобы хотела получить политическое убежище, но в конечном счете Хайя бинт аль-Хусейн бежала в Лондон с багажом и детьми, а также с твердым намерением развестись со своим монаршим мужем", - отмечает Барт.

"Для гражданки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) это дерзкий и рискованный поступок. В федерации из семи эмиратов, из которых Дубай является самым известным, процедура разрыва отношений регулируется исламским законодательством и для женщин она подобна маршруту с препятствиями. Опека над детьми или, по крайней мере, законное опекунство, как правило, возлагается на мужчин. Еще больше ограничений режим накладывает на члена королевской семьи, как говорится, мужская и династическая честь обязывает. Ничто не должно бросать тень на престиж главы семейства и на гламурную ауру его микрогосударства", - поясняет автор статьи.

"До Хайи две другие принцессы Дубая восставали против этой системы, но с меньшим успехом. Летом 2000 года сбежала 17-летняя Шамсааль-Мактум, одна из 23 детей эмира Мохаммеда. (...) Девушку настигли на улице в Кембридже сотрудники ее отца и насильно увезли обратно в Дубай, где она ведет почти отшельническую жизнь", - пишет Le Monde.

"Восемнадцать лет спустя, в феврале 2018 года, ее младшая сестра, 32-летняя Латифа, в свою очередь, сбежала из отцовского дома. (...) Ее приключения завершились у берегов Бомбея, когда на корабль высадились индийские солдаты, которые затем передали ее эмиссарам шейха Мохаммеда", - продолжает газета.

"Активистка Радха Стерлинг, директор НПО Detained in Dubaï, даже утверждает, что причина побега Хайи заключается в том, что она недавно обнаружила, как страдала от плохого обращения со стороны своего отца Латифа", - передает журналист. "По всей вероятности, принцесса Хайя является одновременно и жертвой, и свидетелем", - заявила Радха Стерлинг.

"А что говорит об этом эмир Дубая? Сначала он попытался вернуть свою красавицу, отправившись в Германию, где она изначально обосновалась, но переговоры очень быстро закончились. Шейх Мохаммед, который гордится своим поэтическим творчеством, тогда написал душераздирающие стихи, разместив их в Instagram", - сообщает журналист.

"Ты, изменница, предала самое сокровенное - доверие, - сокрушается монарх в свойственном ему величественном стиле. - Время лжи прошло/Неважно, кем были мы и кем являешься ты/ Рядом со мной тебе больше нет места / Мне все равно, выживешь ты или умрешь".

"Между тем, неукротимая принцесса предупреждала его, - говорится в статье. - В конце интервью, которое она дала журналу Emirates Women, после долгого восхваления своего мужа она произнесла предостерегающую фразу: "Помните, что мы все рождены свободными и что никто не может посадить вас в клетку, кроме вас самих".