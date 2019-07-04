"Европа учится быть тем, чем она не является: политической силой"

"В продолжающемся конфликте между Вашингтоном и Тегераном Евросоюз стремится защитить Исламскую Республику от санкций США. Тем самым пробуждается и начинает осознавать свою стратегическую автономию", - пишет обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

"Гениальный промоутер Дональд Трамп недавно сумел продемонстрировать незаурядный дипломатический перформанс, своего рода невероятный "кастинг". Кто бы мог вообразить, что однажды увидит такое зрелище: европейские демократии объединились с Исламской Республикой Иран для противодействия Соединенным Штатам? А ведь так и происходит. В непрекращающемся конфликте между Вашингтоном и Тегераном ЕС пытается защитить Иран от американских санкций. Европа, будучи экономической державой, учится быть тем, чем она не является: политической силой", - отмечает автор статьи.

"Вызов Европы Соединенным Штатам носит имя INSTEX - это механизм поддержки торговых обменов, который недавно создали европейцы. Он должен обеспечить компаниям ЕС возможность продолжать торговлю с Ираном, избегая при этом санкций США. INSTEX - это начало выстраивания защиты от той непомерной и запредельной привилегии, которую позволяют себе США: экстерриториальности американского права. Она в полной мере проявляется в удушающей экономической блокаде, которой Вашингтон подвергает иранцев с 2018 года", - поясняет Фрашон.

"Надо сказать, что на данный момент INSTEX является скорее символическим, нежели работоспособным устройством. Ни одна крупная промышленная группа не решится обойти эмбарго, рискуя оказаться под запретом на рынке США", - пишет Le Monde.

"Китай и Россия, союзники Исламской Республики, ведут себя примерно так же. Пекин заявил о своем намерении продолжить покупать иранскую нефть, но крупные китайские компании покинули Исламскую Республику одновременно со своими западными коллегами - сразу после объявления об американских санкциях. Наконец, россияне, экспортирующие углеводороды, не воспринимают в качестве трагедии возникшую после эмбарго США напряженность, которая приводит к повышению цены за баррель...", - указывает журналист.

"Здесь нас интересует тот смысл, который следует придавать европейскому реагированию. INSTEX может знаменовать собой дату, момент, когда ЕС, постигая реальность мира без всяких прикрас, пробуждается к началу осознания своей стратегической автономии. И тут у нас есть основания оставаться как оптимистами, так и скептиками", - считает обозреватель.

"Никогда прежде окружение Европы не было столь враждебным, как сегодня. Дональд Трамп называет ЕС "экономическим врагом", ничего не поделать европейским "союзникам" - трампизму чуждо понятие альянса. Россия, со своей стороны, намеревается вредить Европе как воплощению "либеральной идеи", которую президент Владимир Путин презирает и в то же время боится. Наконец, китайский дорожный каток победно продвигается по разным местам Старого Света, не удосужившись спросить Брюссель о его мнении", - рассуждает Фрашон.

"Может ли Европа в своих нынешних границах, насчитывающая 28 или 27 членов, перейти от рыночного подхода к политическому, от экономического подхода к стратегическому, от торговли к обороне? Этот вопрос лежал в основе четвертых "Геополитических встреч" в Трувиле (департамент Кальвадос), состоявшихся 29 и 30 июня. Простого ответа не существует. Как пишет в своей статье профессор международных отношений в парижском Институте политических исследований Заки Лаиди, европейский проект был задуман в противовес идее "силы". В течение длительного времени ЕС стремился поддерживать иллюзию о таком миропорядке, который в условиях многополярности, наступившей после окончания холодной войны, в конечном итоге будет построен также, как и он сам: посредством стандартов права, а не с помощью грубой силы. Сладкая наивность", - комментирует журналист.

"Мир Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина является "транзакционным": никаких стандартов, только постоянные переговоры в соответствии с расстановкой сил", - пишет Ален Фрашон.