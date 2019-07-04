Если Путин в Ватикане предложит себя в качестве хранителя "традиционных ценностей", он вынудит Папу Римского лавировать

"Две темы связывают католическую церковь и Путина: с геополитической точки зрения, это ситуация с подвергающимися преследованиям христианами на Ближнем Востоке, и, с цивилизационной точки зрения, тема так называемых "традиционных ценностей". Тем не менее, предстоящая встреча в Ватикане будет для Папы Римского Франциска далеко не простой", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований Берлина Регина Эльснер.

"В обеих темах Россия считает себя покровительницей угнетенных и использует эту аргументацию в качестве инструмента своей мягкой силы. Российские НПО и Русская православная церковь активно создают альянсы с представителями католического мира. (...) Однако те, кто ждут новых импульсов от встречи в Риме, вероятно, будут разочарованы. Хотя Папа Римский и Путин, конечно, осуждают преследование христиан на Ближнем Востоке как гуманитарную катастрофу, участие России в войне в Сирии и ее неучастие в помощи беженцам демонстрируют слабые стороны образа защитницы. И хотя консервативные моральные ценности связывают церкви - а внутри католической церкви есть значительная группа тех, кто действительно видит в лице России защиту от угроз современного мира, - как личная позиция Папы Римского Франциска, так и текущие дискуссии внутри католической церкви показывают, что Россия не может рассчитывать здесь на единый сплоченный фронт. Остается надеяться, что Франциск назовет противоречия своими именами, чтобы косвенно не отпустить грехи путинской повестке дня", - говорится в статье.

К тому же, продолжает Эльснер, обе темы - о гонимых христианах и о "традиционных ценностях" - вновь обращают внимание на Украину. На встрече в 2015 году Папа Римский однозначно осудил войну на Украине, однако сегодняшняя встреча проходит на фоне нового сближения Совета Европы с Россией. Поэтому Папа Римский стоит перед двойным вызовом, указывает Эльснер. "С одной стороны, ввиду своего положения он выступает за продолжение диалога (...). С другой стороны церковная ситуация на Украине крайне сложна. Относящаяся к Риму Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) эйфорически приветствовала создание независимой от Москвы Православной церкви Украины в январе 2019 года. Сам Ватикан воздерживается от высказывания своего мнения, так как это, несомненно, сразу же приведет к новым конфликтам или с Русской православной церковью, или с УГКЦ".

Пр этом уже на следующий день после встречи с Путиным в Рим по приглашению Папы Римского должны приехать иерархи УГКЦ для обсуждения ситуации на Украине. "В то время как эти переговоры по-прежнему останутся без внимания, кадры с дружественной встречи Папы Римского и Путина станут для российской пропаганды победоносным событием дня", - пишет Neue Zürcher Zeitung.