4 июля 2019 г. Роберт Мендик и Джастин Хагглер | The Telegraph Урсула фон дер Ляйен, кандидат на высшую должность в ЕС, жила в Лондоне под псевдонимом, спасаясь от банды Баадер-Майнхоф "Урсула фон дер Ляйен, немецкий министр, которая вот-вот станет самой влиятельной женщиной Европы, более года была вынуждена скрываться в Лондоне после того, как стала мишенью террористов левого лагеря", - передает британская газета The Telegraph. "Урсула фон дер Ляйен (...) в конце 1970-х бежала в Великобританию после того, как ее семья получила предупреждение, что ее планирует похитить Фракция Красной Армии (немецкая леворадикальная террористическая организация - Прим. ред.). Опасаясь за свою жизнь, Урсула фон дер Ляйен, которой в то время было всего 19 лет, поступила в Лондонскую школу экономики под вымышленным именем. В интервью несколькими годами позднее она сказала, что тот год, проведенный в Лондоне, сформировал ее мировоззрение, открыв ей глаза на новую "свободу" и "радость жизни", которую (...) Германия в то время не предлагала", - говорится в статье. "В 1978 году ее отец, тогда бывший влиятельным политиком в Германии, получил предупреждение о том, что печально известная Фракция Красной Армии, которую также знали под названием банды Баадер-Майнхоф, готовит нападение на его дочь. У фон дер Ляйен - тогда Урсулы Альбрехт - было два варианта: либо остаться учиться в Германии, находясь под круглосуточной охраной, либо переехать в Лондон под вымышленным именем. Она выбрала второй вариант, взяла имя Роуз Лэдсон и начала свою звездную траекторию, которая привела к тому, что она стала первой женщиной-министром обороны Германии, а теперь является кандидатом ЕС на пост президента Европейской комиссии", - пишет The Telegraph, добавляя, что "ее отец, Эрнст Альбрехт, на протяжении 14 лет, с 1976 по 1990 год, был правоцентристским премьер-министра Нижней Саксонии, из-за чего он и его семья и стали мишенью банды Баадер-Майнхоф, левой террористической группировки, названной по имени двух ведущих фигур, Андреаса Баадера и Ульрике Майнхоф. Они проводили кампанию взрывов, убийств и похищений людей, которая достигла своего пика в 1977 году". "(...) Она выбрала фамилию Лэдсон, потому что так звали ее прабабушку из Южной Каролины в США. Имя Роуз было выбрано потому, что со школьных лет у нее было прозвище Röschen - "розочка". Но во время учебы в Лондонской школе экономики, как признается фон дер Ляйен, она скорее хорошо проводила время и развлекалась, а не концентрировалась на экономике. "Я скорее жила, чем училась, - рассказала она в интервью немецкой газете Die Zeit. - Пожалуйста, никаких подробностей. Скажу лишь только, что в 1978 году я на целый год окунулась в этот бурлящий, международный, красочный город. Для меня, приехавшей из довольно однообразной, белой Германии, это было увлекательно. Для меня Лондон был воплощением современности: свободы, радости жизни, возможности пробовать все. Это дало мне внутреннюю свободу, которую я сохранила до сегодняшнего дня. Я сохранила и еще кое-что: осознание того, что разные культуры могут прекрасно сосуществовать вместе". "(...) По иронии судьбы, год, который фон дер Ляйен провела в Великобритании, совпал с арестом в Лондоне Астрид Пролл, одной из самых видных представительниц Фракции Красной армии, которая была в бегах, скрываясь от немецких властей, - пишет газета. - Пролл, используя псевдоним Анна, скрывалась в Хакни на востоке Лондона вплоть до ареста (...) в сентябре 1978 года. В Германии Пролл была осуждена за ограбление банка, но позже вернулась в Лондон и в какой-то момент работала фоторедактором в газете The Independent". "Фон дер Ляйен, родом из богатой семьи немецких торговцев хлопком, перешла от экономики к медицине в 1980 году, получив квалификацию доктора в 1987 году. Она приостановила свою карьеру, когда вышла замуж за Хейко фон дер Ляйена, профессора медицины, и переехала в Калифорнию в США, когда его пригласили преподавать в Стэнфордском университете. У пары семеро детей, один из которых в настоящее время учится в Оксфордском университете. (...) ", - сообщается в публикации. Источник: The Telegraph