Австрия должна ясно дать понять Путину, что ее место на стороне Запада

Для президента России хороший ЕС - это слабый ЕС. Любой раскол западного сообщества дает ему дополнительное пространство для маневра. Вена, считает обозреватель австрийской Die Presse Кристиан Ульч, не должна содействовать этому.

"Для Путина все складывается неплохо. Чем более нерешительно, неслаженно и бесцельно действует Запад, тем ближе хозяин Кремля подбирается к своей мечте вернуть России былое величие. Начиная с 2016 года российскому президенту выпадает один геополитический подарок за другим: сначала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, затем референдум по "Брекзиту" и победный марш популистов-евроскептиков, а теперь, как апофеоз, приход к власти в Италии подчеркнуто пророссийского правительства. Все это, - уверен журналист, - ослабляет трансатлантическую сплоченность и сам ЕС. Путину это на руку - пространства для маневра становится больше".

"Воспротивится ему может лишь сплоченный ЕС. Именно поэтому Путин так охотно идет на союз с противниками интеграционного проекта от Будапешта до Рима. Поэтому он использует любую возможность, чтобы посеять или увеличить раздор и неуверенность. В этом ему помогает целое войско информационных троллей, добровольных или невольных помощников. У Путина есть сторонники в Европе, на него обращены взоры тех, кто тоскует по сильному руководителю, способному навести порядок", - пишет Ульч.

Симпатизируют российскому президенту и в рядах правящей Австрийской партии свободы (FPÖ). FPÖ заключила договор о дружбе и сотрудничестве с прокремлевской "Единой Россией" и если бы могла, то внесла бы в коалиционное соглашение пункт об отмене антироссийских санкций, отмечает автор.

"В ходе визита президента Путина в Вену в этот четверг перед канцлером Себастьяном Курцем, лидером Австрийской народной партии (ÖVP), будет стоять задача не дать Австрии сбиться с курса в преддверии председательства в ЕС во второй половине этого года. Он не должен оставить и тени сомнения в том, что солидарен с Брюсселем, а не с Москвой", - отмечает журналист.

"Можно сколько угодно спорить о целесообразности антироссийских санкций, которые нередко кажутся контрпродуктивными. Однако у ЕС были все основания для жесткой реакции на противоречившую международному праву аннексию Крыма, перенос границ и дестабилизацию ситуации на Восточной Украине. Отмена санкций может произойти лишь в том случае, если Россия выполнит свою часть обязательств по Минским соглашениям".

В противном случае, пишет Ульч, ЕС выставит себя на посмешище и даст Путину карт-бланш для своевольных действий в будущем.

"Австрии отводится особая роль в отношениях с Россией", - констатирует автор, указывая на то, что русские ценят нейтральный статус республики.

"В интересах Австрии сохранять хорошие отношения с Россией. При этом она не должна отказываться от своих принципов и верности западной системе ценностей. Этого от нее не ждет даже Кремль", - говорится в статье.

"В своих гневных тирадах в отношении антироссийских санкций некоторые австрийские политики и представители экономики указывают на то, будто бы благосостояние страны зависит от московского царя. Это не совсем так: в списке торговых партнеров Австрии Россия занимает лишь 16-е место, в то время как США стоят на третьем, пропуская вперед Германию и Италию", - пишет в заключение журналист.