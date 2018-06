4 июня 2018 г. Чес Ньюки-Берден | The Guardian В России убивают бродячих собак. Звезды ЧМ должны помочь остановить бойню Британский журналист и писатель Чес Ньюки-Берден в статье для The Guardian сообщает о "большой чистке" в России, направленной против собак. "Российские бродячие собаки, пожалуй, обаятельнее большинства других. Они вызывают восхищение своим умом и умением приспосабливаться", - пишет Ньюки-Берден. "Многие из них каждое утро ездят в город на поезде, - рассказывает журналист. - Они знают, как сесть в первый или последний вагон поезда, где меньше людей, и знают, где выйти, чтобы найти лучшую еду. Когда они стаей попрошайничают, они выталкивают вперед самого молодого и симпатичного из них, зная, что это растопит сердца прохожих. Они даже научились соблюдать сигналы светофора на загруженных улицах и переходить в безопасный момент, семеня рядом с пешеходами". "Это милые брошенные существа, которых истребляют во имя красивой игры", - добавляет автор статьи. Многих, пишет он, убивают, отравляя пищу, что обрекает животных на медленную и мучительную смерть. Чиновники заявляют, что их усилия направлены на перемещение собак в питомники, но организация Open Cages и другие местные группы активистов утверждают, что бойня продолжается. Это ужасающим образом напоминает 2014 год, когда в Сочи перед Олимпиадой отлавливали и убивали бродячих собак, говорится в статье. Журналист признает, что в России есть большая проблема с бродячими собаками: в 11 городах, где будет проходить Чемпионат мира, их около двух миллионов. "Но, конечно, убивать их - это не решение, - подчеркивает он. - Наиболее эффективным решением проблемы может быть долгосрочная политика стерилизации и кастрации. Более оперативный подход к собакам, которые на данный момент живут на российских улицах, - это надлежащие инвестиции в подходящие для них приюты". Чемпионат мира приносит ФИФА достаточно денег, и несколько миллионов организация могла бы выделить, считает автор статьи. ФИФА, по его словам, следует призвать власти России немедленно остановить убийства, а также включить в контракты на проведение всех будущих турниров положение о защите животных. Ньюки-Берден призывает проявить инициативу и звезд Чемпионата мира: "Лионель Месси, Месут Озил и Гарри Кейн часто публикуют свои фото с собаками. В этой денежной игре влияние этих суперзвезд огромно. Им представляется шанс показать, что они действительно любят собак". Источник: The Guardian