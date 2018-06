4 июня 2018 г. Эндрю Хэммонд | The Korea Times Россия восстанавливает свои позиции с помощью дипломатического наступления Путина Визит Сергея Лаврова в Северную Корею стал продолжением насыщенного для российской дипломатии периода, пишет в статье для The Korea Times Эндрю Хэммонд, сотрудник центра по изучению международных отношений LSE IDEAS при Лондонской школе экономики. "В прошлом месяце он и президент России Владимир Путин встретились с целым рядом иностранных лидеров, включая премьера Японии Синдзо Абэ. Это указывает на то, что ключевой задачей недавно переизбранного Путина является активизация отношений по всему миру", - считает Хэммонд. "Есть первые признаки того, что он признает необходимость удвоить дипломатические усилия, и за последние 10 дней он встретился не только с Абэ, но и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - говорится в статье. "Есть и признаки возобновления интереса к России за рубежом", - пишет эксперт. Хэммонд указывает на прошедший в конце мая Петербургский международный экономический форум, на котором число иностранных участников было самым большим с периода еще до 2014 года. "Хотя настрой между Россией и Европой все еще напряженный, есть некоторые признаки, указывающие на политически удобный момент для возможности частичного восстановления отношений", - говорится в статье. Отчасти это связано с решением Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном, против чего выступают Путин, Макрон, Меркель и другие европейские лидеры. Путин развивает также связи с важнейшими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, от Китая до Индии и Японии. На встречах с Абэ Путин согласился стимулировать совместную экономическую деятельность на оспариваемых островах. Сферой наибольшей внешнеполитической неопределенности остаются отношения с США, отмечается в статье. Путин и Трамп надеялись на сближение, но события 2017 и 2018 года, в том числе давление на Белый дом из-за расследований предполагаемого сговора с Москвой, вероятно, уничтожили такую возможность. "В целом с переизбранием Путина Москва удвоила дипломатические усилия с целью попытаться восстановить отношения, особенно с Европой. Поскольку предложенное российско-американское сближение представляется все более туманным, теперь Путин может сделать больший упор и на Азию, в том числе Японию, Китай и Индию", - резюмирует Хэммонд. Источник: The Korea Times