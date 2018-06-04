Форум по правам человека в Осло: Путин - на линии прицеливания

С 28 по 30 мая в норвежской столице прошел "Форум свободы в Осло" (OFF), который называют "Давосом по правам человека", пишет спецкор французской газеты Le Nouvel Observateur Пьер Хаски.

"OFF, прежде всего, является попыткой высветить правозащитную проблематику в эпоху, когда она зачастую становится переменной составляющей в отношениях между государствами, побочной жертвой новой атмосферы холодной войны, - говорится в статье. - На десятый форум в Осло со всего или почти со всего мира съехались почти 450 участников, и такая манифестация - поддерживаемая норвежским правительством и частными фондами - с годами беспрестанно набирает обороты".

Душой этого форума является человек со сложной судьбой, с норвежским именем Тор Хальворссен, не скрывающий, что он уроженец Венесуэлы, и испытывающий ярую враждебность по отношению к бывшему режиму Чавеса и к нынешнему режиму Мадуро, рассказывает автор.

Рядом с ним присутствует другая сильная личность - Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам еще советских времен, сегодня - решительный оппозиционер путинскому режиму, проживающий в США. Каспаров является председателем фонда Human Rights Foundation, организующего форум в Осло. Его предшественником на этом посту был не кто иной, как бывший диссидент, а затем президент Чехии Вацлав Гавел, возглавлявший фонд до самой смерти в 2011 году, сообщает журналист.

"Форум отмечен влиянием этих двух деятелей, порой порождающим трения, - говорится далее. - В понедельник, на пресс-конференции, посвященной открытию форума, один журналист из числа американских левых навлек на себя гром и молнии со стороны Каспарова и других выступавших за то, что он спросил, являются ли США составной частью "свободного мира"? Такое выражение часто употребляется инициаторами форума".

Советский экс-диссидент Гарри Каспаров резко возразил журналисту, обвинив его в том, что тот поставил "постыдный" вопрос. "Вы можете выйти на митинг перед Белым домом и сказать Дональду Трампу, что он мерзавец, а потом спокойно вернуться домой, и еще вы можете скинуть его на ближайших выборах. Вчера в СССР или сегодня при Путине все это невозможно".

Другой выступающий, иранский журналист и изгнанник Мазияр Бахари, глядя прямо в лицо американскому журналисту, поставившему вопрос, вдобавок предложил устроить на форуме дебаты о "полезных идиотах", используя выражение, приписываемое Ленину, характеризующее западных интеллигентов, которые, не будучи коммунистами, играли на руку СССР, передает спецкор.

Излюбленными мишенями форума являются путинская Россия и Венесуэла Мадуро - овациями был встречен бывший мэр Каракаса и оппозиционный деятель Антонио Ледесма, передает автор. Среди постоянных тем - решительная поддержка Украины (ее бывший президент Виктор Ющенко как-то присутствовал в Осло). "Организаторы форума являются защитниками непримиримой концепции либеральной демократии", - говорится в статье.

"Форум в Осло не заходит слишком далеко и никогда не переходит ту невидимую грань, которая может привести борцов за права человека к форсированию судьбоносных поворотов посредством ракет и танков. Находясь под влиянием утопий Силиконовой долины, его участники скорее поддаются головокружению от технологических успехов, вокруг которых идут активные дискуссии", - отмечает Хаски.