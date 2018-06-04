Не размещайте базы США в Польше

"Именно благодаря сплоченности своих членов НАТО - самый успешный в истории военный альянс. На всякий политический шаг, который рискует ослабить эту сплоченность, следует смотреть весьма критически", - пишет в своей статье в Politico Бен Ходжес, американский генерал-лейтенант в отставке, в 2014-2017 годах занимавший пост командующего войсками США в Европе, а ныне сотрудник Center for European Policy Analysis.

"Размещение в Польше перманентного военного присутствия США, о котором, по некоторым сведениям, попросило польское правительство, - как раз такой случай. Подобный шаг следует совершать лишь в случае, если удастся прийти к консенсусу среди всех наших союзников, что он укрепит потенциал сдерживания и улучшит общую ситуацию с безопасностью НАТО. Это маловероятно, причем по веским причинам", - говорится в статье.

"Начнем с того, что многие из наших союзников воспримут создание военной базы США в Польше (или любой другой стране Центральной или Восточной Европы) как излишне провокационный шаг. Он даст Москве удобный шанс называть НАТО агрессором и принять какие-то ответные меры для защиты российского суверенитета", - пишет автор. Он считает неразумной политику, которая подогревала бы страхи России, а также предостерегает, что создание базы США в Польше чревато новыми трениями между членами НАТО.

Ходжес перечисляет еще несколько соображений. По его мнению, в базе в Восточной Европе нет необходимости, поскольку НАТО уже прилагает усилия для сдерживания возможной российской атаки. "С чисто практической точки зрения перманентное размещение бригады бронетехники в Восточной Европе просто неосуществимо. Это потребовало бы наращивания армии США, которое маловероятно. Иначе армии придется перебросить одну из существующих бригад с нынешних баз в Техасе, Канзасе или Колорадо, чему будут яростно сопротивляться конгрессмены от этих штатов", - говорится в статье. Ходжес также считает, что ротация военных частей обеспечивает повышение их боеготовности.

Ходжес продолжает: "И все же было бы резонно рассмотреть предложение Варшавы. Восточные (т. е. восточноевропейские. - Прим. ред.) союзники полагают, что присутствие войск США значительно усилит эффект сдерживания, так как, на их взгляд, Россия никогда не совершит нападение, которое создает риск кинетического столкновения с войсками США и вероятность гибели американцев от рук россиян".

"У нас есть способы достичь этого стратегического эффекта, не ослабляя сплоченность альянса. Применение ротируемых сил следует расширить на все страны на восточном фланге - от Эстонии до Болгарии, а также на Украине и в Грузии. На самом деле в этих странах нужны логистика, расчеты ПВО и противоракетной обороны, а также военная полиция, специалисты по разведке и по связи", - пишет Ходжес.

"Если Восточная Европа хочет усилить эффект сдерживания, который оказывает НАТО, то военное присутствие, которое потенциально действует разобщающе, - неподходящий способ. Гораздо лучше беречь сплоченность альянса, одновременно гарантируя, что обученные и подготовленные силы готовы прибыть на место, если понадобится", - заключает автор.