Российский миллиардер выражает несогласие с санкциями США

"В январе 2017 года российский миллиардер Виктор Вексельберг занял свое место на праздновании инаугурации президента США Дональда Трампа и провел вечер, дивясь сейсмическому политическому сдвигу в стране, которую он сделал своим вторым домом. Пятнадцать месяцев спустя Вексельберг попал под сокрушительные санкции, введенные администрацией Трампа. Ему запретили вести дела с гражданами США, по сути отрезали от западной финансовой системы, закрыли въезд в страну и он не смог навестить свою дочь и внука в Нью-Йорке", - пишет Financial Times.

"Всю свою жизнь я пытался быть международным человеком... Я привез всю свою семью в США, - сказал он Financial Times в своем первом крупном интервью после введения санкций. - Я никогда не смог бы предвидеть реакцию, ситуацию, в которой я сейчас нахожусь".

"Вексельберг был частым гостем в США, переселил туда свою семью, и многие считают его самым видным проамериканским российским бизнесменом. Он является одной из самых громких жертв упадка в отношениях между Россией и США после вторжения Москвы в Крым в 2014 году и предполагаемого вмешательства в президентские выборы 2016 года в США, - говорится в статье.- Однако Вексельберг настаивает на том, что он не имел никакого отношения к таким действиям и был взят под прицел просто потому, что "я россиянин. Я богат. И да, я знаю [президента России Владимира] Путина. Сегодня этого достаточно".

(...) Издание напоминает, что Вексельберг попал под санкции, введенные в апреле прошлого года Управлением по контролю за иностранными активами США (Office of Foreign Assets Control - Ofac), вместе с шестью другими российскими магнатами. "Его включение в этот список удивило аналитиков и бизнесменов в Москве, где его считают гораздо менее близким к Путину, чем другие олигархи, которые не попали под санкции. "Вызывает удивление включение в санкционный список имени Вексельберга. Его считают одним из старых олигархов 1990-х годов, и он не так близок к Кремлю", - писал тогда Андерс Аслунд, бывший экономический советник российского правительства и старший научный сотрудник Атлантического совета.

"Конечно, я встречался с господином Путиным, - рассказал Вексельберг FT. - Но многие люди встречались с ним более регулярно или у них было больше вопросов для обсуждения с ним. Многие люди говорят мне, что должно быть что-то еще".

"Некоторые указывают на его усилия по содействию сотрудничеству между США и Россией, включая помощь в организации части российского государственного визита в Силиконовую долину и его роль в качестве неофициального представителя по вопросам технологической отрасли. Они предполагают, что его действия в США сделали его слишком заметным во времена активных обсуждений предполагаемых попыток России проникнуть в президентские выборы", - пишет газета.

"Вексельберг разжег противоречия присутствием на инаугурации Трампа как раз тогда, когда обвинения бурлили. (...) После инаугурации известие о встрече Вексельберга с тогдашним адвокатом президента США Майклом Коэном активизировало догадки о характере его связей с командой Трампа", - указывает издание.

"Вексельберг утверждает, что он хотел присутствовать на инаугурации лишь потому, что он испытывал любопытство в отношении нового президента США. "Когда Трамп победил на выборах, я подумал - ОК, вот новый парень, много шума, это интересно, - сказал он. - Если бы я действительно понимал, насколько острой была политическая внутренняя ситуация... насколько сильными были антироссийские настроения".

"(...) По словам Вексельберга, о приобретении двух билетов на празднование инаугурации договорился его американский двоюродный брат Эндрю Интрейтер, и эти билеты предоставил Коэн. Российскому бизнесмену - как иностранному гражданину - было запрещено оплачивать билет самостоятельно, поэтому, по его словам, Интрейтер организовал оплату обоих билетов, полученных через Коэна, и привел Вексельберга в качестве гостя. "Господин Коэн попросил встретиться со мной, потому что хотел быть уверенным в том, кто его гость, потому что это было сделано через его каналы", - пояснил Вексельберг. Встреча состоялась за неделю до инаугурации в Trump Tower в Нью-Йорке", - сообщается в статье.

"(...) Вексельберг нанял адвокатов, чтобы попытаться добиться отмены санкций Ofac, которые относятся к нему лично и ко всем компаниям, которые он контролирует через свою холдинговую компанию Renova. Группа владеет акциями швейцарской группы Sulzer и компаний в Южной Африке и США и имеет около 70% своих активов за пределами России", - пишет газета.

"[Ofac] хочет создать проблемы для России, - заметил он. - Но вместо этого они создают проблемы для международных компаний и стран".