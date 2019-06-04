Венесуэла планирует создание новой платежной системы и, очевидно, делает ставку на Россию

"Николас Мадуро начинает новый экономический эксперимент - возможно, свой последний: глава Венесуэлы отдал распоряжение о создании в стране новой платежной системы. Венесуэла должна стать независимой от Visa, Maestro и Mastercard", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Время не ждет, ведь Каракас опасается новых американских санкций, направленных на финансовый сектор. Они могут парализовать привычные безналичные платежи. (...) В одиночку руководство Венесуэлы вряд ли справится с этой задачей, ведь за последние годы оно привело страну к колоссальному экономическому и финансовому кризису несмотря на нефтяное богатство", - отмечает журналист Андре Баллен.

Судя по сообщениям СМИ, на помощь может прийти Россия, ведь Москва располагает собственным опытом в этой сфере. На западные санкции "Россия отреагировала созданием национального клирингового центра, через который проходят все транзакции по кредитным картам внутри России, что делает невозможным вмешательство извне. К тому же в конце 2015 года Москва создала собственную карту под названием "Мир", говорится в статье.

"В создание системы Центробанк инвестировал в общей сложности 65 млн долларов. Вопреки своему названию, карты работают не по всему миру, однако внутри России они сегодня широко распространены, в том числе и потому, что с лета прошлого года по указанию Кремля государственные организации перечисляют зарплату своим служащим только на карту "Мир", - отмечает издание.

"Похожую систему теперь могут внедрить и в Венесуэле, предполагают эксперты. "Платежи по Visa или Mastercard могут быть заблокированы в любой момент", в связи с чем Венесуэла, вероятно, обратится к российским технологиям в создании национальной платежной системы или же просто клонирует "Мир", считает Петр Пушкарев, шеф-аналитик инвестиционной компании TeleTrade".

"Россия и Китай, по его словам, являются логичными партнерами в создании платежной системы, так как обе страны относятся к крупнейшим кредиторам Венесуэлы и тем самым обезопасят собственные инвестиции", - передает издание.

Заместитель председателя подкомитета по платежным системам и информационной безопасности Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов, в свою очередь, считает, что у Венесуэлы мало времени для самостоятельного создания национальной платежной системы. "Но если Венесуэла возьмет в качестве основы платежную систему "Мир" или китайского конкурента Union Pay, вполне реально построить такую систему в течение 8-9 месяцев", - отмечает Аитов. "Если Каракас попросит прототип у Москвы, Кремль не откажет, убежден он".

"В любом случае Кремль по-прежнему неограниченно поддерживает режим Мадуро. (...) За последние месяцы неоднократно появлялись сообщения об отправке российских военных советников, которые призваны помочь Мадуро сохранять контроль над ситуацией. Официально Москва всегда опровергала эти сообщения", - пишет Handelsblatt.