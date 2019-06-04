Даже 25 чашек кофе в день не вредят здоровью, утверждают ученые

"Хорошая новость для любителей кофе пришла из Англии: согласно новому исследованию, выпить слишком много горячего кофеиносодержащего напитка едва ли возможно. Исследование, проведенное Лондонским университетом королевы Марии, показало, что даже 25 чашек кофе в день не оказывают негативного воздействия на сердце", - сообщает австрийское издание Kurier.

"Ученые разделили 8 412 участников на три группы. Первая группа состояла из людей, которые пили менее одной чашки кофе в день. Во вторую группу вошли люди, употреблявшие 1-3 чашки кофе в день. Третья группа состояла из тех, кто пил более 3 чашек кофе в день. В среднем участники из этой группы пили 5 чашек напитка в день, а некоторые и вовсе до 25 чашек", - передает издание.

"Исследователи установили, что у участников, употреблявших до 25 чашек кофе в день, не наблюдалось повышенной вероятности затвердения артерий (из-за отложения солей кальция) в сравнении с теми, кто пил меньше одной чашки кофе в день. Все участники проходили исследование сердца с помощью МРТ и измерение пульсовых волн с помощью инфракрасных датчиков. Результаты подтвердились и с учетом таких факторов, как возраст, вес и статус курильщика", - говорится в статье.

"Несмотря на положительный результат данного исследования, тема кофе остается противоречивой, - отмечает Kurier. - Так, недавно авторы одного австралийского исследования определили в ходе исследования верхнюю границу употребления кофе: тот, кто ежедневно употребляет 6 чашек кофе и более, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 22%".