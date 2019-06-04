В России сервису Tinder придется делиться информацией о своих пользователях

"Жандарм российского интернета Роскомнадзор в понедельник 3 июня объявил о том, что сервису знакомств Tinder придется по запросу передавать данные своих пользователей российским органам безопасности, включая ФСБ", - пишет Le Monde.

"Роскомнадзором в сотрудничестве со службами безопасности страны создает реестр. Теперь те, кто входит в этот список, вынуждены делиться с властями ключами шифрования и хранить данные своих пользователей в России в течение шести месяцев. В настоящее время в него включены десятки компаний, в том числе российская социальная сеть "ВКонтакте", - говорится в статье.

Tinder "получил запрос на регистрацию в российских органах власти и зарегистрировался, чтобы соответствовать этим требованиям", - заявил официальный представитель в коммюнике. - Однако эта регистрация никоим образом не заставляет нас делиться информацией с регулирующими органами, и мы не предоставляли никаких данных правительству".

"К тому же в январе Роскомнадзор объявил о начале административного производства против Twitter и Facebook, обвинив их в несоблюдении закона о хранении персональных данных", - сообщает Le Monde.

"Запущенное в 2012 году приложение для знакомств Tinder, принадлежащее сайту знакомств Match.com и созданное при поддержке американской корпорации InterActiveCorp (IAC), является одним из самых популярных в мире", - резюмирует газета.