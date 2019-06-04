Семья Трамп в гостях у королевы, реалити-шоу

"Государственный визит американского президента в Великобританию выглядит как телешоу. С легким сердцем попирая все дипломатические условности, Трамп стал вмешиваться во внутреннюю политику Великобритании", - пишет корреспондент швейцарской газеты LeTemps в Лондоне Эрик Альбер.

"В ходе столь исключительного и потрясающего трехдневного визита у Дональда Трампа была назначена встреча с королевой. И он, гордый как павлин, будучи наполовину шотландцем, привез с собой всю семью: троих детей от первого брака - дочь Иванку и с мужем Джаредом Кушнером, сыновей Эрика и Дональда Трампа-младшего - а также Тиффани, дочь от второго брака, что случается реже. Отсутствовал только 13-летний Бэррон", - говорится в статье.

"Речь идет о государственном визите президента США в Великобританию, но все развертывается так, будто главный смутьян считает себя участником шоу. Едва он приземлился в Лондоне, первое, что он сделал - посмотрел освещение своего визита на телевидении. К его разочарованию, телеканал CNN говорил не то, что ему хотелось услышать. Трамп, уверявший издание Times, что у него "высокий рейтинг популярности" в Великобритании, обнаружил, что новостной канал рассказывал о демонстрациях, негативном имидже и неприятных комментариях. Он не сдержался и тотчас написал твит: "Все негативно и столько фейковых новостей. Очень плохо для Соединенных Штатов. Резкое падение числа зрителей [для CNN]".

"В любом случае, политический смысл визита почти нулевой. Премьер-министр Тереза Мэй, отправившая приглашение в январе 2017 года, доживает последние дни в качестве главы британского правительства. Она должна официально подать в отставку в пятницу, что добавляет этим трем протокольным дням сюрреалистическую окраску", - комментирует Альбер.

"До своего прибытия Трамп дал два интервью газетам своего друга, магната Руперта Мердока, в ходе которых он не долго думая попрал все дипломатические условности, вмешиваясь во британскую внутреннюю политику", - отмечает автор статьи.

"Я думаю, что Борис великолепно справился бы с этой работой. Я его очень люблю", - признался он Sun, говоря о Борисе Джонсоне, преемнике Терезы Мэй.

В интервью The Times Трамп добавил несколько советов о том, как вести переговоры о брекзите, начиная с отказа выплачивать 39 млрд фунтов (43 млрд евро, 49 млрд швейцарских франков) за нарушение условий выхода из Евросоюза: "Если бы я был [британскими переговорщиками], я бы не заплатил".

Трамп также посоветовал направить в Брюссель в качестве переговорщика Найджела Фаража, еврофоба и лидера партии Brexit: "У него есть что предложить. Он очень умный".

"Все это, однако, было лишь легкой закуской. За несколько минут до приземления президент США напал на мэра Лондона Садика Хана, - передает журналист. - Накануне тот сравнил слова Дональда Трампа с высказываниями "фашистов XX века". Ответ обитателя Белого дома: "Садик Хан, который, по общему мнению, ужасно работает на посту мэра Лондона, делал глупые пакости в отношении приезда президента США - самого важного союзника Соединенного Королевства. Он (Садик Хан) законченный неудачник, ему следует сосредоточиться на городской преступности, а не на мне".

"Что касается протестующих, их будет больше всего во вторник. В понедельник "лидер свободного мира" передвигался только на вертолете, неуклонно избегая проезда по лондонским улицам. Во вторник он будет вынужден немного спуститься на арену, пройти со своей кавалькадой по британской столице и дать пресс-конференцию с Терезой Мэй, - указывает корреспондент. - А среда станет идеальным завершением, полным картинок, возможно, самых красивых из тех, что вы когда-либо видели: 75-летняя годовщина высадки союзников в Нормандии, церемония которой состоится в Портсмуте. И пусть только после этого CNN не сменит тон..."