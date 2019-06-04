Человеческая катастрофа в Ла-Дефанс ради химеры

В парижском квартале Ла-Дефанс в трех домах бюджетного жилья Damiers, добротно построенных и спроектированных в 1974 году, 250 квартир были освобождены от своих обитателей, более того, своим же социальным наймодателем, ради того, чтобы построить на этом месте две гигантские башни высотой 320 метров, ставшие плодом воображения российского застройщика Эмина Искендерова. Этот человек в 2010 году при Саркози пообещал профинансировать строительство собственными инвестициями на сумму 3 млрд евро, однако десять лет спустя он все еще не нашел банк для сопровождения этого проекта. Тут пахнет жареным", - пишет журналистка французской Liberation Сибилла Венсендон.

"В течение этого времени изгнание жителей Дамье успешно продвигалось. Их наймодатель RATP Habitat выставлял их вон с особым усердием, усиливавшимся тем, что для получения 50 млн евро от продажи необходимо было, чтобы здания были пустыми. Арендаторы с помощью адвоката Армель де Куйак-Мазерье испробовали все способы гражданского, административного и даже уголовного права, переходя от одной неудачи к другой и сталкиваясь с порой совершенно удивительными с юридической точки зрения решениями. Адвокат самоотверженно разместила в интернете видео под названием "Сказочная судьба башен Hermitage", где подробно описываются неожиданные изменения, совершенные на основании постановлений суда магистратами", - говорится в статье.

"Осталось всего десять занятых квартир, несомненно, это продлится недолго. Кого винить во всех грехах, приведших к этой катастрофе? Николя Саркози, Франсуа Фийона, Дмитрия Медведева, Владимира Путина, которые в 2010 году единодушно благословили франко-российскую конвенцию, подтвердившую этот проект?" - задается вопросом журналистка.

"Самым безумным в этой истории является то, что с течением лет проект стал мнимым, российский предприниматель неоднократно объявлял о некоем совещании инвесторов, относящихся к акционерному капиталу, но никогда не разглашал их имен. То же самое касается даты начала стройки, которая вечно откладывалась. Попытается ли теперь Искендеров поправить свои финансовые дела, превратив опустевшие здания Damiers в элитное жилье? Теперь вся вина будет свалена на того, кто поможет ему это совершить", - считает автор статьи.