В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung госсекретарь США Майк Помпео предупреждает об опасности ошибочных оценок, особенно в отношениях с Китаем.

"Когда в начале 1990-х годов распался Советский Союз, все мы сначала сделали в некотором смысле передышку. Мы думали, что Советский Союз побежден, что все восточноевропейские страны примкнут к Западу. Это было фантастическое достижение для Запада. Но сегодня мы наблюдаем не только реваншистскую Россию, оккупировавшую украинские регионы, но и подъем Китая. (...) Мы не имеем ничего против его способности вступить с нами в конкуренцию - на честных условиях. Но за экономической открытостью Китая не последовало политических перемен", - отметил собеседник издания.

"Я думаю, что такие страны, как Швейцария, должны наблюдать за поведением Китая с широко открытыми глазами. Когда Китай предлагает вам информационные технологии, вы должны осознавать, что соответствующий производитель контролируется членами Коммунистической партии. (...) Существует опасность, что мы недостаточно бдительны по отношению к Китаю и однажды Китай завладеет структурными элементами мировой экономики - элементами, которые тогда не будут отражать западные ценности", - указал Помпео.

"Информационные технологии - это один вопрос, но речь идет о гораздо большем. Мы должны добиться того, чтобы западными ценностями были наполнены не только IT-системы, но и торговые системы. (...) Для китайцев речь идет об экономической и политической силе. Китай появляется в маленьких странах, использует субсидированные государственные кредиты и свою экономическую мощь для того, чтобы получить политическое влияние", - подчеркнул госсекретарь США.

Обращаясь к теме отношений с Ираном, Помпео отметил: "Вся Европа разделяет нашу позицию относительно угрозы, исходящей от Ирана, даже если у нас разные мнения относительно ядерного соглашения с Ираном. (...) Наши санкции невероятно эффективны. Мы видим, что способность Ирана нанести урон резко сократилась по всему миру. Один из способов изменить поведение Ирана заключается в том, чтобы лишить его ресурсов. Как у "Хезболлы", так и у шиитских формирований сегодня меньше ресурсов. Иранскому правительству предстоит принять тяжелые решения: хочет ли оно кормить собственное население или предпочтет работать над новым ракетным двигателем? Благодаря ядерному соглашению, заключенному прежней администрацией в Вашингтоне и европейскими правительствами, руководство Ирана смогло перехватить огромный источник денег и, к сожалению, использовало их не во благо населения".

Говоря о сотрудничестве стран-членов НАТО, Помпео подчеркнул: "США не прекращали участвовать в многосторонних организациях; внутри НАТО мы несем на себе 60% нагрузки. (...) К сожалению, есть страны, которые не сдерживают свои обещания. Они говорят о мультилатерализме, а мы действуем в соответствии с ним, живем им. Без модели коллективной обороны существует риск того, что НАТО начнет распадаться. Если граждане стран НАТО думают, что они могут ехать "зайцем" и в собственной защите полагаться на США, они заблуждаются. Члены альянса должны взять часть обороны на себя. Этот дисбаланс, существующий уже продолжительное время, не может продолжаться вечно".