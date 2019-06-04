Не понял, перемотал, посмотрел еще раз

YouTube - одна из наиболее популярных интернет-платформ среди молодежи. Репрезентативное исследование, проведенное при поддержке германского Совета по культурному образованию, показало, что почти каждый второй школьник использует видео на YouTube для учебы, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Согласно исследованию, школьники используют поясняющие видео на YouTube в основном для того, чтобы повторить материал занятия. Также они часто прибегают к помощи платформы при выполнении домашних заданий и подготовке к проверочным работам. Каждый третий из них отмечает, что видео на YouTube могут более доходчиво объяснить материал, чем учителя. Кроме того, видео можно просмотреть столько раз, сколько захочется", - говорится в статье.

Правда, отмечает издание, обучение по видео имеет и свои недостатки: большинство опрошенных видят преимущество обычных занятий в том, что на них можно задать учителю дополнительные вопросы.

"YouTube является сегодня важным действующим лицом в педагогике, с помощью него школьники могут готовиться к экзаменам и углублять свои знания. Это меняет способ их обучения и восприятия ими информации", - отмечает Беньямин Йориссен, профессор педагогики из Университета Эрлангена - Нюрнберга.

Министр образования ФРГ Аня Карличек, в свою очередь, советует относиться к использованию видео со здоровым скепсисом. "Видео как источник знаний становятся все более популярными, потому что информация в них зачастую представляется наглядно", - отмечает она. Однако в школах, по мнению министра, детей необходимо обучать не только тому, как с пользой для себя использовать видео, но и как критически относиться к получаемой из них информации.

"Цифровизация дает много шансов и возможностей не только для школьников, но и для учителей, - отмечает профессор Йориссен. - Мы по-прежнему уделяем этому слишком мало внимания".

"Согласно исследованию, наиболее часто YouTube посещает молодежь старшей возрастной группы: среди 12-13-летних платформу используют две трети опрошенных, среди 18-19-летних - 90%", - передает Der Spiegel.